El ex presidente Eduardo Duhalde afirmó que tiene “ganas de participar” en la política nacional, porque en el país “hay que hacer lo mismo que en 2001”, ya que “la situación es muy parecida” a la que se vivía ese año, tras el cual asumió la presidencia.

"Tengo ganas de participar. Hay que hacer lo mismo que en 2001, la situación es muy parecida. En 2001 nos juntamos con la UCR. Hay muchísimos dirigentes en la provincia muy valiosos”, afirmó Duhalde a FM La Patriada.

"Me siento como un cobarde por no participar, en momentos que tiene dificultades el país”, completó el ex mandatario.

Sin embargo, afirmó que “hay una diferencia (entre la actualidad y 2001)” ya que “en ese momento había en la oposición una persona, don Raúl Alfonsín, convencida de que había que salir en conjunto, e hicimos un cogobierno”.

El ex gobernador de la provincia de Buenos Aires resumió que su idea “es juntar a los argentinos, no pelearse”, y resaltó: “El tema del pasado lo resuelven los historiadores y la Justicia. Todo el pasado hay que dejárselo a la Justicia y a los historiadores”.

En tanto, Duhalde sostuvo que le “preocupa” la marcha del Gobierno, aunque resaltó que no cree que haya “mala fe”.

"No tienen que seguir agrediendo, me hacen acordar al gobierno anterior. Hablan de las mafias permanentemente. Quizás políticamente les aconsejarán eso; así no sirve. Hay que trabajar distinto. Voy a tratar de convencer, hay que juntarse, calmar los ánimos y no agredirnos más, porque así nos vamos al descenso”, aconsejó.

Al plantear su posición sobre la actualidad del Partido Justicialista, Duhalde consideró que “el peronismo de la provincia tiene que recuperarse” y dijo que va “a trabajar para lograr eso”. Sobre los dirigentes del PJ, opinó: “Hay muchos jóvenes con posibilidades de futuro, pero mucha inexperiencia. No es juntándose todos como se resuelven los problemas”.