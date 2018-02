Moyano durante el acto del #21F.

Hugo Moyano, afirmó este miércoles que tiene "las suficientes pelotas" como para defenderse "solo" de las denuncias que existen en su contra, y aseguró que "nunca usaría a los trabajadores" con otros fines, durante el acto que su gremio organizó en la avenida 9 de Julio y Belgrano.

Además, rechazó que la movilización contra el Gobierno sea para esquivar las causas judiciales en su contra, aseguró que no está implicado en ningún tema de corrupción y expresó: "Yo no tengo guita afuera. Ellos sí. Si tuvieran confianza en el país traerían la guita para acá".

Mencionó también que el Gobierno no tiene que "tenerle miedo a los trabajadores, tiene que tenerle respeto. Reclamamos dignidad para los trabajadores. Estamos cada día peor. Hay más de un millón y medio de pobres. No venimos a amenazar ni a desestabilizar. Somos hombres y mujeres de trabajo que venimos a decirle al Gobierno que no hipoteque el país".

"Los gorilas no pueden estar más en la conducción del país porque perjudican a los trabajadores"

En cuanto a los jubilados, dijo que el Gobierno se burla de ellos y que la reparación histórica es una "mentira". "Venimos a decirle al Gobierno que no siga llevando adelante políticas que hambrean a los más vulnerables de la sociedad. Los gorilas no pueden estar más en la conducción del país porque perjudican a los trabajadores", agregó.

Al concluir, destacó: "No me cagué nunca, siempre puse las que tengo que poner y si hay un problema, que se queden tranquilos que voy a poner las que tengo que poner". También dijo que está dispuesto a ir preso si la Justicia lo determina y aseguró que "no tiene miedo de que me maten, si tengo que dar la vida por los trabajadores, lo voy a hacer".



Aprovechó también para aclarar que la movilización convocada por Camioneros, la cual fue acompañada por gremios y otras organizaciones, fue aprobada por la CGT.