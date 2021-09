Luego de los cambios que llevó adelante el presidente de la nación, Alberto Fernández, en algunas carteras del Ejecutivo con sus ministros, las repercusiones políticas no tardaron en llegar, y una de esa voces fue la del diputado nacional por el Frente de Todos, Carlos Selva, quien tuvo una charla con Crónica HD.

Respecto a lo que pasó en el espacio desde el domingo pasado, Selva sostuvo que "fueron momentos muy tensos para los que somos parte del Frente de Todos, pero desde el primer día más allá de las preocupaciones coyunturales, que era un río de información, todos estábamos convencidos de que ibamos a encontrar un punto de acuerdo porque no estuvo nunca en duda que el justicialismo sabe que la responsabilidad con la gente es gobernar".

.

El diputado agregó que "toda demora jugaba en una especulación negativa de nuestra responsabilidad de gobernar, lo cierto es que hay un cambio de gabinete importante con hombres muy probos en lo que han asumido en cada una de sus funciones, así que lo que veo hoy es un gabinete muy fuerte, muy preparado para encarar la situación de la Argentina actual y las perspectivas hacia adelante".