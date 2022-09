El Senado de la Provincia de Buenos Aires aprobó los proyectos de ley que tienen como objetivo potenciar el vino en toda la provincia y la promoción del deporte urbano. El autor de ambos es el vicepresidente primero del Senado bonaerense, Luis Vivona.

El proyecto de Ley Vino Buenos Aires, contempla desarrollar el Régimen de Promoción e Incentivo para la Industria Vitivinícola, un Registro Provincial de Viñedos y Bodegas productoras de vino, el Centro Técnico Vitícola y la marca “Vino Buenos Aires”, para estampar en los productos elaborados.

“Esta ley pone en valor no solo la industria sino también la posibilidad de generar trabajo y turismo nuestra provincia”, afirmó Vivona, y añadió: “Es el reconocimiento para aquellos trabajadores de la tierra y el comienzo de algo que va a seguir creciendo porque no me caben dudas que la provincia de Buenos Aires se va a posicionar como exportadora de vinos”.

Por otra parte, la ley de Deporte Urbano busca promover y contener a los/las bonaerenses que realizan diversas actividades físicas en los entornos urbanos y espacios verdes de la provincia.

"Agradezco a los legisladores y legisladoras que, de manera unánime, dieron su apoyo a estos proyectos", finalizó Vivona.

Además, se aprobaron y convirtieron en ley la adhesión a la Ley Nacional N° 27.665 que declara al montañismo actividad de interés deportivo, cultural y socio recreativo; se declaró de interés legislativo el II Congreso Nacional e Internacional de Enfermería realizado en Malvinas Argentinas; y se reguló el uso, depósito y comercialización de elementos pirotécnicos clasificados y estruendosos de venta libre.