La foto del DNI no favorece a nadie. Son pocos los afortunados que pueden decir que salieron bien en la mandataria foto 4x4 incluida en todo Documento Nacional de Identidad ( DNI), y esto también va para los famosos de la farándula argentina. Con la audiencia tan acostumbrada a verlos maquillados, bien peinados y retocados cuando no tienen un buen día, el hilo de Twitter que mostró las imágenes de DNI de los famosos sorprendió a más de uno y no tardó en viralizarse.

Publicado en 2015 en el marco de las elecciones presidenciales, apareció en la red social del pajarito la cuenta @LaFotoDel DNI. "Pedí la foto de algún famoso y arrobanos. Es siempre con el mayor respeto hacia cada uno", redactó la persona detrás de la cuenta en la biografía de su perfil. Con las elecciones en agenda, no tardaron en llegar los pedidos.

Los tuits con las fotos de los famosos, a quienes la misma cuenta etiquetó en sus respectivas publicaciones, fueron un éxito y resurgen cada tanto cuando llega la hora de volver a las urnas. Y si bien la cuenta no está activa desde 2016, las PASO 2021 de este domingo 12 de septiembre son una buena excusa para recordarlas.

Las fotos de DNI de los famosos argentinos

Salvando las fotos que no logró recuperar y algunos famosos que todavía eran menores de edad, el archivo de la cuenta está bastante completo. Entre las fotos más compartidas se encuentran las de Lali Espósito, Julián Serrano, Oriana Sabatini, la China Suárez y Peter Lanzani:

Las fotos de DNI famosos más compartidas por los usuarios de Twitter. ( Twitter: @LaFotoDel DNI)

A la lista sumaron también a José María Listorti, Pablo Echarri, Nicolás Vázquez, Gimena Accardi, Ezequiel ‘el Pocho’ Lavezzi, Moria Casán, Pía Shaw, Chano, Luisana Lopilato, Peter Lanzani, Eugenia ‘La China’ Suárez, Alejandro Fantino, Laura Ubfal y Soledad Silveyra.

José María Listorti, Cris Morena y Pablo Echarri. ( Twitter: @LaFotoDel DNI)

El momento viral no fue fácil de ignorar, y varios de los famosos respondieron a la publicación de sus fotos. Gimena Accardi citó su foto y comentó con humor :"ajaja una locura lo despeinada que estoy". El Chino Darín también se sumó a la tendencia, aclarando sobre su foto: "Ahora entiendo por que siempre me para la policía aeroportuaria...". Siempre dispuesto a reírse de sí mismo, Jey Mammón acotó sobre su imagen: "Feliz haciéndose la foto el Chabon".

Feliz haciéndose la foto el Chabon https://t.co/G6XrZVAEqd — JEY MAMMON (@JEYMAMMON) July 14, 2015

Pero el archivo digital no les cayó bien a todos. Varios de los involucrados decidieron bloquear a la cuenta en forma de silenciosa protesta, como Wanda Nara y Coki Ramírez. La cuenta de Twitter también realizó una mención especial al productor de Showmatch Pedro Alonso, contándole que "te re salvaste porque tu foto es la más pedida y por mala suerte no esta disponible".