El ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollán, criticó este miércoles a quienes piden que se flexibilice la cuarentena y advirtió que "todavía no llegamos al momento más crítico" de la pandemia por coronavirus.



"Escucho a algunos medios hablar de la flexibilización de la cuarentena, y hay cierto relajamiento. No nos confundamos, todavía no llegamos al momento más crítico", escribió Gollán en su cuenta oficial de Twitter.

La publicación del ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollán, en Twitter.



El titular de la cartera sanitaria provincial afirmó que "el aislamiento social va a continuar y va a ser más estricto para los grupos de riesgo".

Gollán coincidió, así, con el Presidente de la Nación, Alberto Fernández, quien esta mañana adelantó que la cuarentena continuará y que habrá controles "más estrictos".