La vicejefa de Gabinete de Ministros, Cecilia Todesca Bocco, afirmó este jueves que "duele cada empresa que se va, porque hay menos empleo y generación de valor”, y señaló que las recientes disposiciones cambiarias “no son las soluciones de fondo, sino medidas que tenemos que ir tomando para que la economía se recupere, empiece a exportar más, genere más trabajo y estemos todos un poquito mejor”.



Todesca recordó, en diálogo con América TV, que la economía “tuvo dos golpes muy fuertes: la crisis macro muy severa de 2018-19 y sobre eso la pandemia, que generó un aumento del desempleo y la pobreza, y un empeoramiento de la distribución del ingreso”.



En ese marco, añadió, “vemos la misma película que la gente en la calle y hacemos todos los esfuerzos que podemos para sostener a todas las empresas, pero no es suficiente”.

En materia cambiaria, destacó que el nivel de reservas monetarias “nos permite ir sosteniendo la situación”, mientras las restricciones en el dólar ahorro reflejan “una cuestión de precios, con los mismos pesos se podrán comprar menos dólares”.



Todesca recordó que al comienzo del Gobierno anterior la cotización del dólar oficial estaba a $ 9 y al llevarlo a $ 16 se dijo que no iba a haber un impacto en precios, pero la inflación llegó al 40% anual.



Aclaró luego que las importaciones de productos, máquinas e insumos se hacen a través del mercado tipo de cambio oficial, y admitió que “obviamente las brechas tienen un impacto en la economía, porque son precios que todos miramos", pero consideró que "de ningún modo modifican nuestras metas de inflación”.

La vicejefa de Gabinete explicó por otra parte que “pedimos a las empresas que renegocien sus compromisos financieros porque venimos de un proceso de endeudamiento muy fuerte en moneda extranjera, de la Nación, las provincias y grandes empresas, que no es sostenible, no es pagable: la Argentina no puede generar los dólares en ese lapso de tiempo”.



Todesca planteó “una economía recuperándose en 2021, creciendo al 5,5%, un nivel moderado, sobre todo si tenemos en cuenta que la contracción prevista para este año es de 12%”, dijo.



El Presupuesto del año próximo, añadió, prevé una inflación en torno del 30% y una “recuperación del salario real, lo que explica el crecimiento del consumo privado”, aunque aclaró que “no vemos un boom en el empleo”.

También crecerá el consumo público, ya que “habrá un gran esfuerzo para que el déficit (fiscal) sea de 4,5%, pero con la mayor inversión pública”.



Esa variable, recordó, cayó de 2,7% del producto interno bruto en 2015 a 1,1% en 2019: “el Estado se había retirado de la obra pública, la construcción de escuelas y caminos, por falta de recursos, y ahora prevemos una recuperación al pasar a 2,1% del PIB”

Si bien el consumo es el 70% del producto, continuó Todesca, también “necesitamos exportar más para obtener los dólares genuinos”, aunque el crecimiento en este aspecto “estará atado a lo que pase en el resto del mundo”.

“Hay capacidad para exportar más en muchos sectores pequeños, pero eso no alcanza para mover la balanza”, y en rubros relevantes, como la producción de hidrocarburos no convencionales de Vaca Muerta “hay que ver el precio del crudo”, advirtió.



Adelantó además, en referencia al IFE, que “lo estamos discutiendo, pero la instrucción es que si vemos que la pandemia tiene efecto muy fuerte sobre ingreso de las familias debemos continuar, porque ha sido un buen instrumento, sobre todo para proteger a los trabajadores informales”.



En cuanto al programa de Asistencia al Trabajo y la Productor (ATP), “fue extendido hasta diciembre y ya están los fondos reservados para acompañar a las empresas y pagar salarios; si en diciembre vemos que en el primer trimestre de 2021 hay sectores severamente afectados, el Gobierno se va a reunir y va a tener que sacar un conejo de la galera”, graficó.