La vicejefa de Gabinete de Ministros, Cecilia Todesca Bocco, dijo este miércoles que las medidas sobre el mercado cambiario se tomaron para no llegar a una devaluación, y consideró que es necesario trabajar en la estructura productiva y poder exportar más, al tiempo que proyectó que la economía se recuperará el año próximo.



"Tomamos decisiones antes de llegar a una devaluación, porque esa no es la solución en este momento; una devaluación sería profundizar la contracción del PBI, hacer caer más los salarios reales, es una rueda al revés del sentido que tenemos que buscar, que es el del crecimiento", afirmó este miércoles por la mañana en diálogo con Radio 10.



"Sabemos que las medidas cambiarias son enojosas", dijo Todesca Bocco, y señaló que "hay que trabajar en lo estructural; no hay atajos, tenemos que trabajar en nuestra estructura productiva, para poder exportar más".

Explicó que "en Argentina tenemos este faltante de dólares que hoy es bastante particular, porque hoy tenemos saldo positivo de cuenta corriente pero tenemos el canal financiero que hace mucho tiempo los argentinos y argentinas ahorramos en dólares, y es una demanda permanente que es muy difícil de abastecer"."Además, se han quedado adentro de la Argentina un conjunto de fondos que habían entrado durante el Gobierno anterior para hacer la ganancia de la tasa de interés; son fondos especulativos, esa es otra demanda que explica la presión sobre el mercado cambiario", agregó.La funcionaria sostuvo que "empiezan a circular cosas que igual estamos en Argentina y todos conocemos, que vamos a ir contra los depósitos en dólares", y observó que "hay un conjunto de dirigentes que creen que es buena idea montarse sobre esa frustración, sobre esa incertidumbre que tiene la gente y agitar las aguas con todo tipo de fantasmas".

Detalló que a partir de la crisis de 2002 "todos los depósitos que en Argentina se hacen en dólares los bancos sólo pueden prestar esos dólares a gente que tiene ingresos en dólares, básicamente exportadores y empresas vinculadas"."El resto de la plata que no se presta de esos dólares están dentro de las reservas del Banco Central", afirmó la funcionaria, y remarcó que "el dinero está porque reglamentariamente no puede estar en otro lugar".Remarcó que "los que hacen correr estos rumores ponen a la gente en riesgo porque la gente va al banco a sacar la plata", y además "este clima de zozobra permanente desgasta mucho a la población cuando la situación económica es tan difícil, y ese es el objetivo, mezclarlo todo y que no se pueda avanzar".

"Estamos trabajando, hay mucha gente trabajando para recuperar a las empresas, los trabajadores. Mientras un conjunto muy pequeño piensa que con un discurso que repite mil veces", añadió.En este contexto, señaló que "el producto bruto como habíamos anticipado tuvo un golpe brutal, hoy va a salir el dato de desempleo y seguramente va a haber aumentado, la semana que viene vamos a ver incremento en indigencia y pobreza".Explicó que esto ocurre "a pesar del gran esfuerzo que se hizo, que a esta altura son casi 5,5 puntos del PBI en gasto directo en política para morigerar el impacto de la Covid-19 y otros 2 puntos por el lado del crédito productivo".

"El impacto de la pandemia es imposible compensar, está todo el mundo cayendo, eso está claro. El desafío está en la recuperación. Nosotros el año que viene vemos una economía recuperándose, y ese es el horizonte", afirmó.Respecto al Presupuesto 2021, destacó que "se hizo un esfuerzo muy grande por poner la plata allí donde creemos que puede hacer girar la rueda en el sentido que lo necesitamos, generar empleo y recuperar la economía"."El desafío es ir tranquilizando la macroeconomía, y que las variables se vayan acomodando de modo tal que nos permitan crecer e ir recuperando de a poquito todo lo que hemos perdido a lo largo de estos años", concluyó.