En medio del debate que se lleva a cabo en el Senado, ya con la media sanción dada en Diputados, algunos legisladores brindaron unos minutos a los periodistas.



Esteban Bullrich, de Cambiemos, cuestionó el esquema de subsidios que mantuvo la gestión del kirchnerismo y manifestó que "tener tarifas bajas para construir una vida cara, esa es la mayor inmoralidad que puede cometer un gobierno".



"No vamos a poner 10 pesos en el bolsillo de un argentino para sacarle 50 del otro", sostuvo Bullrich y, en referencia a la administración anterior, remarcó: "Les pusieron 10 pesos en el bolsillo pero le sacaron 50 del otro".



Para el senador oficialista, la iniciativa del peronismo "es irresponsable, es demagógica" y "sostiene una desigualdad que también se heredó del gobierno anterior, que hacía que en el interior se pagaran tarifas hasta en un 70% más caras" que en la zona metropolitana.



Federico Pinedo: "La estratregia kichrnerista con la política energética llevó a grandes pérdidas "

Federico Pinedo, criticó la postura de parte de la oposición peronista y aseguró que "hay que darse cuenta cuál es la situación que está pasando la argentina y los argentinos, y ser reales".

Pinedo mostró su disconformidad con la política energética de la gestión de Cristina de Kirchner afirmando que "la estrategia kirchnerista le generó a la Argentina una pérdida de 3 millones 290 mil viviendas que se gastaron en eso"



En este sentido, el legislador se refirió al proyecto paralelo presentado por el oficialismo, que fue rechazado por el bloque que conduce el justicialista Miguel Ángel Pichetto, espacio clave para encaminar la votación.



"Tanto Rodríguez Larreta como Vidal se opusieron al traspaso de Edenor y de Edesur a la Capital y a la Provincia, no obstante eso en el bloque de Cambiemos convocamos a un acuerdo para que esto pudiera avanzar. Esto era una propuesta del peronismo, de los senadores de Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe, que nosotros la tomamos como propia" lanzó.



Felipe Solá: "Con este Gobierno hubo pocos que ganaron mucho "

Felipe Solá también habló ante la prensa y fue duro con Mauricio Macri al decir que "la agresión que hay al bolsillo es enorme" y que con este gobierno "hubo pocos que ganaron mucho y que se defiende a esos"

El diputado del Frente Renovador tildó de "mamarracho" el cronograma tarifario actual y sostuvo que si "hoy se bajara las tarifas y el presidente no las vetara, lo que se bajaría es la ganancia de las empresas"-

Solá también se refirió a la reforma de administración financiera y a si debería o no, pasar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional por las cámaras "Es la intención de algunos de los diputados pero no creo que sea la intención de todos los bloques de la oposición. No tengo opinión al respecto, no estoy seguro si debe pasar por el congreso".

Por último, el ex gobernador bonaerense dijo que "Reducir el IVA (a las tarifas residenciales y a las PYMES) es reducir el ingreso fiscal, del gobierno nacional y de las provincias, y el gobierno hace un año que lo hace. A su vez, se golpea también a los municipios, porque todo es una cadena" .