La titular del Consejo Federal de Políticas Sociales, Victoria Tolosa Paz, sostuvo este jueves que el Gobierno busca "amortiguar el impacto social que iba a generar la pandemia de coronavirus desde el inicio de la gestión" y evaluó que el índice de pobreza oficial difundido ayer "no sorprende".



En una entrevista realizada en Telefé, Tolosa Paz sostuvo que el índice de pobreza en el país, que el Indec informó que ascendió al 40,9% al cierre del primer semestre, "muestra a las claras el gran problema que tenía la Argentina desde antes del 10 de diciembre, y la pandemia agravó esta situación".



"No nos sorprenden los números de pobreza porque trabajamos desde el inicio de la gestión en tratar de construir una amortiguación al impacto social que iba a generar la pandemia", afirmó la funcionaria.

Tolosa Paz agregó que, "como bien decía el presidente, no podemos imaginar lo que habrían sido estos indicadores si no hubiésemos volcado una batería de políticas sociales en poblaciones que no podían esperar"."Los números del Indec son la peor foto porque muestran el peor trimestre, pero estamos convencidos de que el impacto de la batería de medidas provocó una garantía del salario, con ayuda social que fue creciendo", aseveró.La funcionaria sostuvo también que hubo "pérdida de empleo pero, al mismo tiempo, una cantidad de medidas sociales que hicieron que este número duela y ocupe" al Gobierno, "que hubiese sido realmente peor sin esas medidas".

, informó el míercoles el Indec.

En tanto, el índice de indigencia -que comprende a las personas en situación de pobreza, pero que además sus ingresos no les alcanzan para comprar los productos que comprenden la canasta básica de alimentaria- ascendió al 10,5% al término del primer semestre, contra el 7,7% de enero-junio del año pasado.



Entre ambas mediciones, la economía en su conjunto cayó 19,1%, la desocupación aumentó al 13,1 %, del 10,6% anterior y la inflación al 42,8%.