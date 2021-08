La primera precandidata a diputada nacional por el Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires, Victoria Tolosa Paz, criticó a los referentes de Juntos por sus apariciones en los medios y dijo que “(Mauricio) Macri y (María Eugenia) Vidal tienen la cara de piedra".



"Podrían ganarse un Oscar por su actuación porque estuvieron guardados toda la pandemia y ahora reaparecen”, afirmó Tolosa Paz en declaraciones a Crónica HD.



La precandidata se refería a las declaraciones del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien dijo “que es muy peligrosa la bola de nieve que están generando con la deuda en pesos de la Argentina”.

.

" No es lo mismo endeudarse en pesos para dinamizar la economía, que endeudarse en dólares para fugar”, diferenció Tolosa Paz y aseguró que ““ La bola de nieve que nos dejaron fue insostenible, lo peligroso fue lo que hizo Cambiemos en la vida de los argentinos durante 4 años, peligroso fue destruir las pymes, no escuchar a los empresarios que cerraban las persianas, mirar comoy no tener un camino abierto a la producción”, enfatizó la precandidata.Recordó que en este contexto, y con pandemia, el Gobierno se puso a “trabajar para salir de la tremenda situación en la que dejaron al país", para “ tranquilizar las variables macroeconómicas, sacarle de la mochila a todos los argentinos 37.000 millones de deuda de lo que fue el primer acuerdo con los acreedores privados el año pasado y poner un presupuesto para el 2021 destinando 2,2 del PBI a la obra pública que dinamiza la creación de puestos de trabajo”.

.

La precandidata, que encabeza la lista en la provincia de Buenos Aires, contó que durante los recorridos que viene realizando, ve “las pymes abriendo y creciendo su capacidad instalada", así como " recuperándose la industria metalmecánica, metalúrgica, automotriz, del calzado"."La industria nacional empieza a reactivarse”, dijo y reconoció que si bien no es "la panacea" porque "destruir es más rápido que construir, no hay dudas de que el país está en el camino de la recuperación”.