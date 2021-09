En el inicio de la semana previa a las PASO del 12 de septiembre, Victoria Tolosa Paz, primera precandidata a diputada nacional por la Provincia del Frente de Todos, estuvo en Crónica HD, donde fue entrevistada por Chiche Gelblung.

Tolosa Paz comenzó dicendo que "estoy recorriendo todal a provincia de Buenos Aires. Por ejemplo, muchos centros comerciales, donde llegamos con la boleta de cada distrito. Hay una mirada de valoracion de lo hecho en pandemia por el presidente Alberto Fernández y el gobernador Axel Kicillof".

Ante un señalamiento de Chiche, la precandidata recomoció que "no estamos tirando manteca al techo no nada parecido. Recien en estos ultimos tiempos está empezando la recuperacion". Enseguida, recordó que "el deterioro del salario fue brutal en los cuatro años del gobierno anterior y se profundizó con la pandemia".

Posteriormente, Tolosa Paz destacó que al repunte económico están ayudando planes como "el Ahora 12, el Ahora 30, el Previaje, los créditos a tasa cero del Banco Nación". Añadió que "todo eso está ayudando a los que tienen trabajo en blanco y buen salario".

Victoria Tolosa Paz habló de sus proyectos para el Congreso y se refirió a sus primeros pasos en la política (Foto: Rubén Paredes)

Aclaró entonces que "los que no tienen trabajo o están con muy baja remuneración est'as esperanzados en que el Frente de Todos logre las condiciones para que la situación mejore en general, pero sabemos que la inflación sigue siendo un grave problema a resolver".

La dirigente también planteó que los dos frentes mayoritarios presentan dos modelos de país diferentes: "Están los que desteuyeron 225.000 puestos de empleo que tenia en la Argentina y estamos los que empezamos a recorrer el camino de la reconstruccion. En tiempos de pandemia creamos 33.000 empleos en blanco y de calidad", describió.

.

"Muchos me dicen voté en 2015 a Cambiemos y no los voto nunca más. Tuve que cerrar y echar empleados. Queda claro que ese modelo basado en la teoria del derrame, la patria financiera y la fuga de capitales arruina al país", expuso Tolosa Paz.

También hizo una diferenciación entre los principales dirigentes de Juntos por el cambio, que el domingo van a internas. "Quienes miran simpáticamente a Facundo Manes lo ven como alguien que va en un camino parecido al nuestro. El proyecto de Diego Santilli es el de la timba financiera, la fuga, eso no nos lleva a ninguna solución", consideró.

Infancia y comienzos en la política

En un monento, Chiche le consultó a la precandidata por sus comienzos en la militancia. "Empecé a hacer política en La Plata. Mi familia es más de raigambre radical. Aunque mi casa, de clase media, era bastante despolitzada", recordó Tolosa Paz, quien reveló que "cuando era chica, al salir de la escuela iba a la sede electoral y veía cómo cerraban la confección de los padrones, que eran grandes tiras de papel".

Más adelante, comentó que "tuve un padre abandónico, un trotamundos, astrónomo, dejó a mi mamá, pero igual lo sigo queriendo mucho Somos tres hermanas y un varón, el más chico, que lamentablemente falleció hace tres años. Mi madre, trbaajadora pública de toda la vida, nos enseño la responsabilidad ante todo. Me crié frente a la catedral de La Plata".

Refirió luego que "a los 23 años ingrese en el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia y empecé a recorrer villas en toda la provincia". Eso fue a fines de los años 90. "Luego vi la transformación que en esos lugares se dio a partir de la gestión de Néstor Kirchner", añadió.

La crítica de Beatriz Sarlo

Cuando el periodista le mencionó la crítica que le formuló la escritora Beatriz Sarlo, que dijo que Tolosa Paz es "una cheta que dice malas palabras", la dirigente se mostró extrañada de que Sarlo "se haya echo eco del lío que se armó con la palabra, Me interesaría que discuta sobre lo que yo opino de economia. La palabra cheta no me parece tan fuerte, y no me moelsta que me digan así".

.

"Hace 25 años que hago politica y creo que puedo discutir sobre distintos temas ecoómicos y políticos. Y ss la palabra (garchar) estuvo en los medios durante varios días es también porque hay quienes quieren destacar eso", añadió acerca de la cuestión.

Sobre el final de la entrevista, la precandidata resaltó que "el 95 por ciento de las pymes pagan menos de Ganancias que con Macri. Cambiamos la ley de monotributo para beneficiar a 4.000.000 de personas".

Entre sus proyectos para llevar a Diputados, mencionó "uno de beneficios fiscales para promover la actividad turística y otro de incentivos para proyectos industriales que además apunten a exportar".

Ante el tema de la exportación, surgió el diferendo con sectores ganaderos por las restricciones a las exportaciones de carne. "Con el campo no nos peleamos. Es una palabra grande el campo. Una parte, la sociedad rural, está usando en época electoral este tema para reeditar el conflicto de 2008, En el Frente de Todos no vamos a entrar en eso. queremos discutir cómo duplicar las cabezas de ganado, par exportar más pero para satisfacer as necesidades del mercado interno también", manifestó Tolosa Paz.