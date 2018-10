La Cámara Federal de Casación Penal rechazó este jueves, por mayoría, los recursos extraordinarios elevados por los condenados en el primer juicio de la tragedia de Once, con lo cual podrían ir a la cárcel el ex secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi, los empresarios Claudio y Mario Cirigliano, que operaban el servicio y el motorman Marcos Córdoba.



La decisión fue adoptada por la Sala III de la Cámara, con las firmas de Eduardo Riggi y Liliana Catucci (Carlos Mahiques votó en desidencia parcial) y ahora el tribunal Oral Federal en lo Criminal Federal 2 debe decidir las detenciones, que en este primer juicio, en 2005, condenó a prisión efectiva al ex secretario de Transporte Ricardo Jaime, con una condena de ocho años.

Las penas fueron de cinco años y medio para Schiavi; siete para los Cirigliano y tres años y tres meses para el maquinista, que conducía la formación de trenes que chocó en la estación terminal de Once, el 22 de febrero de 2012, causando la muerte de 51 pasajeros, por lo cual habían sido condenados por "estrago culposo".



Los jueces de la Cámara, por mayoría, rechazaron los recursos, elevados para llegar en apelación a la Corte Suprema, señalando que "los recurrentes no rebatieron los argumentos esgrimidos por esta Sala en la resolución que se cuestiona, limitándose a describir su particular visión sobre el asunto".