El ex presidente Mauricio Macri se reunió este viernes con el embajador de China, Zou Xiaoli, para analizar la situación del coronavirus en ese país y su "evolución a nivel global".



El encuentro, que tuvo lugar a las 15.30, se realizó en las oficinas que el ex mandatario tiene en la localidad bonaerense de Olivos, informaron voceros del ex presidente.



Macri y Zou Xiaoli "conversaron sobre la situación del coronavirus en China, como también acerca su evolución a nivel global", indicaron las fuentes.

.



Además, el ex presidente transmitió a través del embajador un "mensaje de solidaridad" al presidente de la República Popular de China, Xi Jinping.



Este miércoles, en su primera actividad en el exterior tras dejar la Casa Rosada, Macri había advertido que "más peligroso que el coronavirus es el populismo", debido a que, según juzgó, sus políticas "llevan a hipotecar el futuro", al exponer en el V Encuentro Ciudadano organizada por la Fundación Libertad y Desarrollo en Guatemala

.



El ex mandatario expresó en esa oportunidad que para lograr la unidad del continente americano debe "lucharse contra los peligros del populismo".



Durante el viaje de regreso de esa visita, Macri fue interpelado en el avión por una pasajera que le espetó: "Ladrón, arruinaste al país. ¿No te da vergüenza?", a lo que el ex mandatario, acompañado por su esposa, Juliana Awada, respondió: "No creo", según el video que publicó la pasajera en la red social Instagram.