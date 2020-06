A partir del diagnóstico positivo por coronavirus de la ex gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, varios dirigentes ya cumplen con el aislamiento preventivo, y aguardan los resultados de sus tests para confirmar o descartar la posibilidad de haber contraído la enfermedad.

"Quiero contarles que hace un par de horas me confirmaron el diagnóstico de Covid-19 positivo. Agradezco a todos los que me escriben con preocupación. Estoy bien, cumpliendo con el aislamiento y las indicaciones médicas correspondientes", informó este martes a última hora la ex mandataria provincial, quien días previos había mantenido un encuentro con el diputado provincial de Juntos por el Cambio Alex Campbell, también con coronavirus. El legislador fue diagnosticado de Covid-19 tras haber estado en contacto con dirigentes cercanos al intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde.

Campbell, horas previas a su diagnóstico, también había compartido entorno con el presidente del bloque de Juntos por el Cambio, Maximiliano Abad, quien también se hará la prueba. Ambos diputados son los máximos referentes de la exgobernadora María Eugenia Vidal en la cámara de Diputados bonaerenses.

Por su parte, los legisladores Daniel Lipovetzky y Adrián Urreli (vicepresidente de la Cámara de Diputados), que integran el mismo espacio, también se harán el hisopado, a partir de haber compartido agenda la semana pasada.

En tanto, el viernes, Vidal compartió una almuerzo con el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, el senador nacional Martín Lousteau y el ex presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó. Larreta por su parte almorzó este martes con el ex jefe de Gabinete, Marcos Peña.

Caso asintomático: las claves para su detección

El diagnóstico positivo por coronavirus en la ex gobernadora Vidal suma al porcentaje de casos asintomáticos. Se estima que el 80% de las personas con Covid-19 en el mundo comparten el cuadro sin presencia de indicios de la enfermedad, ya que " tienen una respuesta inmunitaria conservada", capaz de combatir eficientemente el virus durante la primera fase.

Sin embargo, el punto crítico de esta categoría de pacientes es el no aislamiento ante ausencia de síntomas, lo que deriva en un ruta de contagio activa en el tiempo que dura la carga viral, aproximadamente diez días.