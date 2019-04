Cristina, junto con su mamá

Cristina Fernández de Kirchner agradeció los mensajes de apoyo que recibió tras conocerse la noticia de la muerte de su madre, Ofelia Wilhelm.



La ex presidenta publicó un mensaje en su cuenta de Twitter mientras volaba hacia Cuba para visitar a su hija Florencia, quien está realizanco un tratamiento médico.



"Quiero agradecer todos y cada uno de los mensajes que me hicieron llegar ayer. Gracias por todo el cariño y la fuerza que me brindaron", escribió la senadora de Unidad Ciudadana.



Quiero agradecer todos y cada uno de los mensajes que me hicieron llegar ayer. Gracias por todo el cariño y la fuerza que me brindaron. — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) 21 de abril de 2019

La madre de Cristina falleció el viernes pasado, a los 89 años, a raíz de un cáncer de endometrio, por el que estaba internada desde hacía cuatro meses.



Los restos de Wilhelm fueron cremados la tarde del sábado en un cementerio privado de la localidad bonaerense de Berazategui. La familia decidió no realizar velatorio.