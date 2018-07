El jueves, el Ministerio de Trabajo sancionó al Sindicato de Camioneros por casi 810 millones de pesos por incumplir una conciliación obligatoria. Luego de la medida, Hugo Moyano calificó de “gorila y antiobrero” al Gobierno.

“La multa es algo impensado, porque es un Gobierno actúa en contra de los gremios. Muestra que es un Gobierno anti obrero y gorila, en particular el Ministerio de Trabajo, porque aplica una sanción que no tiene sentido”, se quejó el secretario general de Camioneros, y anticipó que apelarán la decisión oficial: “Por eso, vamos a ir a la Justicia, como corresponde”.

Moyano, además, fue duro con el ministro de Trabajo Jorge Triaca: “El padre fue el único sindicalista adherente que tenía el Jockey Club. Ahí no va cualquiera, van los oligarcas, los gorilas, se ve que entre padre e hijo se repite la historia”.

Además, en declaraciones a radio La Red, el sindicalista aseguró: “Si quieren llevarse ese dinero de la multa quiebran la obra social. Les voy a llevar a los trabajadores que tienen familiares enfermos a la puerta del Ministerio para que los atiendan y Triaca les diga por qué tomaron esta medida”.

Por último, Moyano se mostró desafiante: “Pretenden ir contra uno de los gremios más importantes para después avanzar sobre el resto. Pero con nosotros no lo van a conseguir". Acto seguido, le pidió solidaridad al resto de los gemios: "Nosotros siempre peleamos solos. Si se suman, bienvenidos, porque después van a apuntar al resto, pero si no la peleamos igual. No le tenemos miedo a nadie, solo nos arrodillamos ante Dios”.