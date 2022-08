Los principales dirigentes del PRO participan este martes de una nueva cumbre política. Este encuentro tiene lugar después de los cruces ocurridos entre la titular del partido, Patricia Bulrich, y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, después del operativo realizado por la Policía de la Ciudad frente al domicilio de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Uno de los asistentes a la reunión es el ex presidente Mauricio Macri, que no intervino en las discusiones internas por el operativo de seguridad en Recoleta y eligió responsabilizar a Cristina Kirchner tras los enfrentamientos También asisten, entre otros referentes, los diputados Cristian Ritondo, María Eugenia Vidal y Diego Santilli.

La responsable de este desborde y alteración de la paz es CFK, que nuevamente atropella las instituciones, creyéndose por encima de la ley. Se victimiza para promover el caos. Envío mi apoyo a las fuerzas de seguridad y al Gobierno de la Ciudad y mi solidaridad con los vecinos. — Mauricio Macri (@mauriciomacri) August 27, 2022

Cómo fueron los cruces entre Patricia Bullrich y Larreta

"Cuando vos tomás la decisión de poner la valla, la mantenés. Y no te corrés de ahí. Lo que te están poniendo en duda no es la valla, eso es simbólico. Ponen en duda tu gobierno. El gobierno está en el que mantiene el orden. Y vos no podés entregar ese orden", manifestó Bullrich al cuestionar el operativo de seguridad y, en particular, que tras los enfrentamientos los efectivos se hayan retirado del lugar.

Las críticas de la ex ministra de Seguridad no se terminaron ahí y continuaron en la previa del almuerzo en Costa Norte. “Horacio, si vas a poner un operativo, ¡bancalo! No quiero que la gente empiece a decir ‘voy a votar a Juntos por el Cambio, pero van a ser tan debiluchos que les va a pasar lo mismo, los van a sacar", sostuvo durante una recorrida por el partido bonaerense de Almirante Brown.

En respuesta, el jefe de Gabinete de la Ciudad, Felipe Miguel, uno de los funcionarios que habló tras los incidentes frente al domicilio de la vicepresidenta, calificó como "desafortunadas" las declaraciones de Bullrich y advirtió que "estos comentarios son funcionales al kirchnerismo".

También le contestó el ministro de Seguridad y Justicia de la Ciudad, Marcelo D'Alessandro, tras subrayar que al gobierno de CABA no le va a "temblar el pulso para restituir la paz social". Y luego agregó: "No se trata de quién mantiene más la valla".

A la discusión de sumó la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, que manifestó "su apoyo al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y a su Policía, luego del accionar del sábado en la puerta de la casa de Cristina Kirchner".