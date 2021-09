Los dichos de María Eugenia Vidal, la precandidata a diputada de Juntos por el Cambio, acerca de que "no es lo mismo fumarse un porro en Palermo que en la villa 1-11-14", no sólo generaron repercusiones en la Argentina. También generaron eco en Uruguay, donde el ex presidente José Mujica se sumó al debate y explicó por qué el país vecino decidió legalizar el consumo de marihuana.

"Nosotros dimos una batalla inicial con la marihuana, porque nos parecía ridículo perseguir muchachos por esto", sostuvo el ex jefe de Estado, en un análisis sobre la situación del consumo. Así las cosas, señaló que como el narcotráfico "corrompe todo" y su tasa de ganancia es muy grande, el plan fue "legalizar un consumo que existía".

"Había que darle una alternativa al consumidor y dejar al narcotráfico sin mercado, combatirlo por otro lado", subrayó Mujica en declaraciones radiales.

El ex presidente uruguayo aclaró que él no recomienda el consumo y aseguró que ninguna adicción es buena, salvo el amor. Sin embargo, reconoció que “cuando uno más prohíbe ciertas cosas, más le pica la curiosidad a las personas". Además, opinó que en Uruguay tendrían que haber impulsado aún más el cannabis de tipo medicinal, por lo que resaltó que "el tema de la marihuana debería ser un tema de salud".

"El mundo está empezando lentamente a dar una visión sobre esto", evaluó Mujica.

En cuanto a la diferencia entre las clases sociales respecto del consumo, marcó que los ricos pueden consumir ciertos productos que, si bien son dañinos, no lo manifiestan como cuando los pobres consumen pasta base.

"Hay que tener mucho coraje para luchar contra el narcotráfico. Es como la cuestión del aborto, existe hace años, pero preferimos taparnos los ojos y no verlo", dijo Mujica. “Tenemos que darnos cuenta que la política represiva no es buena”, resumió.