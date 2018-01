Triaca pidió disculpas tras la difusión del audio. (DyN)

Jorge Triaca, volvió a pedir este miércoles disculpas tras la difusión de un mensaje de audio en el que insulta a una empleada que trabajaba en la quinta familiar y subrayó que cometió "ese exabrupto en el marco de una situación muy estresante", que era -según contó- no poder acceder a su silla de ruedas para ingresar a la propiedad.



"Es un audio de hace cuatro meses atrás. Es cierto que cometí ese exabrupto en el marco de una situación para mí muy estresante", se disculpó el ministro, en declaraciones formuladas a radio Mitre. Este martes ya había pedido disculpas, con un mensaje que publicó en su cuenta de la red social Twitter.

Pido disculpas por el exabrupto que circula en un audio. El mismo es en el marco de un diálogo personal, no condice con mi manera de actuar ni refleja mi forma de ser, y lamento que haya sido utilizado para sacar rédito de él. — Jorge Triaca (@JorgeTriaca) 16 de enero de 2018



Triaca contó que "los sábados a la mañana" utiliza la quinta, ubicada en Boulogne, para tener reuniones de trabajo.



"Tengo mi silla de ruedas en la quinta. Como voy con mi auto, me bajo con la silla de ruedas que está en la quinta. Como no la encontraba, le había avisado el día anterior (a la empleada) que tenía que estar ahí. Y no aparecía y tardó mucho mas tiempo del que ella manifiesta. Fue producto de ese estrés y ese enojo por no poder acceder a mi silla de ruedas y poder atender a la gente que tenia que recibir", explicó.



"Le manifesté disculpas, lo hice personalmente y le vuelvo a pedir ahora si se sintió ofendida por ese ese audio. Todo lo que tenga que ver con el vínculo laboral lo resolverá mi hermano dentro del marco de lo que establece la ley", agregó el ministro.



Este martes, se difundió un audio de WhatsApp en el que Triaca insultaba a Sandra Heredia, quien en ese entonces realizaba tareas domésticas en la quinta familiar de los Triaca.



En este sentido, el ministro aclaró que era su hermano Carlos quien mantenía el vínculo laboral con Heredia, y aseguró que resolverá "según lo que establece la ley" la desvinculación de la empleada, además de afirmar que se encontraba "en blanco".



Al denunciar la situación en los medios, Heredia contó que, además de trabajar en la quinta de Triaca, había sido designada por el ministro para trabajar en la intervención del SOMU, en la seccional San Fernando del gremio que manejaba el hoy detenido Omar "Caballo" Suárez.

Triaca confirmó que Heredia trabajaba también en el SOMU.



"Con el equipo de intervención del SOMU trabajamos ahí (por la quinta). Ellos la conocían a Sandra de hace mucho tiempo. Teníamos que poner un delegado en San Fernando y, como en la quinta trabajaba los fines de semana principalmente y ella tenia pretensión de una oportunidad más de trabajo, se le ofreció hacerse cargo de esa delegación y lo hizo muy bien", argumentó el ministro de Trabajo en sus declaraciones radiales.