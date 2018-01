El jefe de Gabinete, Marcos Peña, aseguró que el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, es "un excelente ministro" y que un exabrupto "no invalida su calidad como funcionario, como persona ni su integridad". En este sentido, no dudo en subrayar: "Es un excelente ministro y lo respaldamos".



Peña reconoció que el exabrupto del jefe de la cartera laboral estuvo "mal" pero en favor de Triaca dijo que éste "se disculpó" y que esa actitud "no refleja ni quién es ni su forma de actuar".



"No está bien, está mal", remarcó el jefe de Gabinete respecto al exabrupto de Triaca durante un diálogo con Sandra Heredia, una empleada de la finca familiar.



Respecto a la función que desempeñaba Heredia en el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), gremio intervenido por la Justicia tras la detención de su titular Omar Caballo Suárez, Peña admitió que "fue un error haberla elegido para la delegación" de ese sindicato pero dejó claro que "fue a trabajar" y que la intervención del gremio fue "ejemplar".



"Creemos que fue un error. Hemos elevado la vara y tenemos que estar a la altura, pero no invalida su calidad como ministro, como persona, ni su integridad, y lo que ha logrado como ministro, es un excelente ministro, y lo respaldamos", aseguró Peña en diálogo con radio Mitre.



El jefe de Ministros asumió que "es un alerta" para todos los funcionarios porque "la sociedad no quiere que se tenga un estándar bajo" y dejó claro que no sentían desde el gobierno que el exabrupto del ministro "sea algo" que ponga en riesgo "el cargo".



Inflación



Además, Peña explicó que la modificación de la meta de inflación para este año y los próximos constituye un "recalibramiento, un sinceramiento pero de ninguna forma un fracaso", tras sostener que "la Argentina va a crecer por dos años seguidos por primera vez en muchos años y va a seguir fortaleciéndose".



Sobre la meta de inflación del 15 % impusta por el Gobierno, remarcó que es "una responsabilidad compartida" aunque aclaró que "la dirigencia empresarial, sindical y política tiene una responsabilidad superior a la sociedad".



Reforma laboral y política



El jefe de Gabinete no descartó que las medidas impulsadas en los proyectos de reforma laboral y de la reforma política sean aprobadas mediante "varias leyes".



"No es de vida o muerte que sea una sola ley o varias leyes", afirmó, a la vez que destacó que "van a haber modificaciones normativas que el Congreso definirá".



"No podemos aceptar que no haya cambios en un sistema laboral injusto y obsoleto", subrayó, y cerró: "Es urgente impulsar un blanqueo laboral y mejoras en el sistema de capacitación" para incorporar a más personas al mercado.



Duro contra la CGT



El jefe de Ministros también se refirió a la declaración de dirigentes de la CGT contra las políticas del Gobierno nacional y apuntó contra el secretario general de los Gastronómicos, Luis Barrionuevo, por haber realizado "una amenaza mafiosa".



"Hay que contextualizarlo en quienes lo firmaron. Estaba Barrionuevo, que realizó una amenaza mafiosa berreta al país, a la democracia", señaló en referencia a los dichos del sindicalista de la semana pasada, en los que recordó que "a los sindicatos los atacaron los militares, (Raúl) Alfonsín, y (Fernando) De la Rúa, y terminaron mal".



El jueves, los ex jefes cegetistas Hugo Moyano y Barrionuevo encabezaron, junto a los miembros del triunvirato Juan Carlos Schmid y Carlos Acuña, una cumbre sindical en Mar del Plata tras la cual se difundió un duro documento contra las políticas del Gobierno, en el que reclamaron "la derogación" de la ley de reforma previsional y "paritarias sin tope", además de confirmar que no acompañarán la reforma laboral que la CGT había acordado con el oficialismo.



En el texto, los sindicalistas también rechazaron el "mega DNU" que el Gobierno firmó la semana pasada "particularmente en lo atinente a los temas laborales (inembargabilidad del sueldo, tal como rezan las resoluciones de la OIT), prohibición de disposición de los fondos del ANSES para la timba financiera, desfinanciamiento del sistema de Seguridad Social), por ser notoriamente inconstitucional".