El ministro de Educación, Nicolás Trotta, afirmó que, a pesar de la suba de casos de coronavirus, "las clases presenciales se mantendrán" porque "en las escuelas los contagios son bajos". "Hoy están dadas las condiciones para sostener la presencialidad", resaltó.

"Todo lo que sea un espacio institucional donde se pueda ejercer un control de los protocolos, con un tercio de los docentes y auxiliares del país vacunados, evidencia que hoy están dadas las condiciones para sostener la presencialidad", subrayó Trotta.

En diálogo con la radio online FutuRöck, el ministro de Educación también afirmó que "no está en duda eso, ni hay evidencia que la suba de casos está relacionada con la presencialidad en las escuelas".



Si bien aseguró que se encuentran "preocupados porque es una situación de enorme complejidad", frente a la segunda ola de Covid-19, dijo que "tienen una atención diaria en las variables epidemiológicas dentro de la escuela en distintos puntos del país".



"Es posible sostener una presencialidad cuidada, en espacios donde se logran cumplir los protocolos, que son de los más estrictos del mundo y la evidencia que tenemos nos permite inferir que muchos casos no se produjeron en las escuelas", apuntó.

.

Los encuentros sociales son el principal foco