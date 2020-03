El ministro de Educación, Nicolás Trotta, juzgó este lunes que habrá que articular los contenidos del ciclo lectivo de este año con el del 2021, en un proceso de "acreditación de saberes", si se prolonga la cuarentena por la pandemia de coronavirus y se posterga aún más el regreso a clases, al exponer en la primera reunión virtual de una comisión de la Cámara de Diputados.



"No solo hay que pensar el calendario escolar, sino todo el proceso de acreditación de saberes, en una instancia que nos permita imaginar la trayectoria del ciclo lectivo 2020 y articularlo con el ciclo lectivo 2021", explicó Trotta a los legisladores.



En el primer plenario que se realiza de manera virtual y es conducido por la presidenta de la Comisión de Educación, Blanca Osuna (Frente de Todos), Trotta detalló todas las medidas adoptadas para poner en funcionamiento los recursos tecnológicos en el sector educativo.



"No sólo es importante la continuidad pedagógica sino acompañar a todos los niños, niñas y adolescentes en este momento de incertidumbre", advirtió en su exposición.

Trotta reiteró que "la escuela es irreemplazable, así como son los maestros y las maestras", pero reconoció la necesidad de apelar a sistemas tecnológicos durante la pandemia de coronavirus "para darle continuidad al trabajo escolar".



El ministro señaló que uno de los desafíos centrales fue "lograr la mayor articulación con las 24 jurisdicciones para garantizar una continuidad pedagógica" y entender que "existe un abrupto cambio de la rutina de los niños y niñas al no poder tener el vínculo cotidiano con sus amigos y docentes".



En esa linea, Trota dijo que hay "dos cuestiones que para nosotros son centrales que la escuela es irreemplazable, así como son los maestros y maestras".



"No solo afrontamos el trabajo de poder contener a los niños, en un marco donde ellos también están afectados por este nivel de incertidumbre, ya que tuvieron un cambio abrupto de la rutina que no sólo es la no concurrencia al colegio, sino no poder visitar a sus afectos ni establecer un vinculo cotidiano con sus compañeros de colegio", argumentó.



Destacó el aporte desde la TV Pública, el canal Encuentro y Paka Paka para "garantizar la presencia del Estado, intentando acercar los maestros a los alumnos y a la familia", en un "primer paso".

En ese sentido, el ministro precisó que desde mañana habrá "siete programas de dos hora cada uno de los días" y contó que, al mismo tiempo, se está desarrollando con la televisión privada y las Universidades de cada distrito "la mayor cantidad de repeticiones de estos programas".



Anunció que también se distribuirán 7 millones de cuadernillos "con un programa de trabajo día a día", que podrán ser retirados de los colegios y de las organizaciones sociales y sindicales.



Al abrir la reunión, pasadas las 16, el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, agradeció la presencia del ministro Trotta y a "cada una de las fuerzas políticas que vienen trabajando" para ayudar a afrontar la pandemia y dijo que "el desafió que tenemos como Parlamento es que la tecnología ingrese a nuestras vidas y ponga al Congreso en el siglo 21".



La decisión de invitar a exponer a Trotta fue acordada el viernes último por Massa y los jefes de los bloques parlamentarios, bajo una modalidad que podría repetirse más de una vez por semana, según indicaron fuentes parlamentarias.