El ministro de Educación, Nicolás Trotta, aseguró este martes, que "nunca es tarde para reflexionar sobre definiciones equivocadas", al referirse a las declaraciones de su par porteña, Soledad Acuña, en relación a los docentes.



En este sentido, el funcionario nacional sostuvo que esos dichos "generaron con justicia un enorme revuelo" que tendría que permitirle a la ministra "parar la pelota, analizar lo que dijo y pedir disculpas tanto ella como el jefe de Gobierno" porteño, Horacio Rodríguez Larreta.



"Me parece que nunca es tarde para reflexionar sobre definiciones equivocadas", aseveró Trotta en declaraciones formuladas esta mañana a la radio online FutuRöck.



"Me preocupan las afirmaciones tan dolorosas y discriminatorias que ha tenido en el marco de un Zoom", aseveró el titular de la cartera educativa.

Esta mañana, en el marco de una conferencia de prensa, Soledad Acuña, reiteró que "hay un grupo no mayoritario" de docentes que entiende a las aulas "como un espacio de militancia" y sostuvo que sus polémicos dichos en los que caracterizó a los maestros como "de los sectores cada vez más bajos" y "más grandes de edad" fueron explicados en una carta que envió el viernes último.



"Estoy convencida que la mayoría de los docentes entendemos la escuela como un lugar donde tenemos que enseñar a pensar y no decirles qué tienen que pensar. Pero sabemos que hay un grupo que no es mayoritario, que entiende el lugar como un espacio de militancia y vamos a trabajar para que esto no sea así, y que sea un lugar diverso y con pluralidad de voces", expresó esta mañana la ministra porteña.



Así lo afirmó al presentar un plan de 100 días para el inicio del ciclo lectivo 2021, que contempla que docentes y alumnos adelanten su regreso a las escuelas junto a formas de evaluación.

En un charla por Zoom que trascendió la semana pasada, la ministra porteña había advertido sobre una "raíz de la militancia política en las aulas, que está en la formación docente".



"Un docente que aprende bien sabe que lo que tiene que hacer es enseñar a pensar, no decirle a los chicos en qué pensar", había indicado en esa oportunidad, y pedido a las familias de los alumnos "que hagan las denuncias" de los casos de "bajada de línea en el aula para poder intervenir y trabajar con la conducción y los docentes", lo que generó el repudio de los gremios docentes y dirigentes políticos, y el respaldo a su figura por parte del Gobierno de la ciudad y referentes Juntos por el Cambio.

El ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trota, afirmó que "todas las provincias están planteando el inicio del ciclo lectivo 2021 para el mes de marzo, a diferencia de la Ciudad", y consideró que "es una equivocación" del Gobierno porteño no dialogar con su par bonaerense para establecer "una fecha común" de comienzo de clases.

"Es una equivocación del jefe de gobierno (Horacio Rodríguez) Larreta no conversar con la provincia de Buenos Aires, en cuanto a la posibilidad de establecer una fecha común", para el inicio de clases, " por lo menos intentar el diálogo, en un gobierno que siempre dice que es importante dialogar", apuntó el titular de la cartera educativa nacional en declaraciones formuladas hoy a la radio online FutuRöck.



En este sentido, agregó: "En el caso del campo educativo con los docentes, con los distintos actores del sistema educativo, inclusive con otras jurisdicciones o provincias, se ha caracterizado por su falta de voluntad de articulación conjunta".



El funcionario aseguró que las gestiones del actual jefe de gobierno y la de Mauricio Macri como presidente " en muchos puntos son similares" y que "la Ciudad tiene un marco de continuidad de estas políticas a lo largo de estos 13 años, que en el campo educativo a nosotros nos preocupa mucho".

"A lo largo de la gestión de Macri y (Horacio Rodríguez) Larreta, la Ciudad ha perdido posiciones en cuanto al reconocimiento salarial, al comienzo de la gestión estaba entre los cuatro primeros lugares en cuanto al salario docente y hoy está mitad de tabla para abajo y todos los años la inversión educativa en la Ciudad pierde protagonismo, pierde participación en el presupuesto de la ciudad; lo mismo que ocurrió en la gestión de Macri que se ha caracterizado por la desinversión educativa y por romper los consensos que se habían construido en la Argentina, por ejemplo la ley de financiamiento educativo", apuntó Trotta.



El funcionario remarcó que "cuando Macri asumió en 2015 la inversión educativa empezó a caer y cayó 1.4 puntos porcentuales del producto bruto interno".



En cuanto a la finalización del ciclo lectivo y la posibilidad de la apertura de algunas escuelas durante el receso de vacaciones el ministro aseguró que desde su cartera están en diálogo con "las 24 jurisdicciones educativas" y que "es importante que en el verano se desplieguen distintas instancias socioeducativas para poder acompañar a todos los niños y niñas en lo que ha sido un año muy complejo y fortalecer los aprendizajes, principalmente para aquellos chicos que han tenido menor vínculo con las escuelas".

"El verano es un momento para acompañar a los estudiantes y familias, pero también es un momento que tenemos que poner en valor el esfuerzo llevado adelante por docentes, estudiantes y familias en un año que no fue de vacaciones, todo lo contrario, fue un año de mucho esfuerzo, mucha complejidad. Es importante el espacio de encuentro de la familia en el receso de verano", afirmó.



El funcionario se refirió también al despliegue realizado por la comunidad educativa para mantener la continuidad pedagógica en el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio y remarcó el "compromiso de todos los actores".