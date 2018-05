El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, expresó al presidente Mauricio Macri su apoyo a las tratativas de la Argentina con el fondo Monetario Internacional ( FMI) con el propósito de obtener un préstamo stand-by del organismo mundial.



A través de un comunicado de prensa, Presidencia informó que, en el diálogo telefónico, Trump "le ratificó" al presidente Macri "su apoyo a las conversaciones con el Fondo".



En tanto, Macri "compartió con su par estadounidense el desafío de la Argentina de reducir el déficit fiscal, como también acerca del inicio de las conversaciones con el Fondo Monetario Internacional ( FMI)", de acuerdo con lo informado oficialmente.



Las comunicación se desarrolló desde el despacho presidencial en presencia del jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el secretario de Asuntos Estratégicos, Fulvio Pompeo.



Durante la conversación, que se extendió por diez minutos, Macri le agradeció al jefe de la Casa Blanca las expresiones de respaldo a las gestión de Argentina ante el FMI del subsecretario del Tesoro, David Malpass.



Según se consignó, los mandatarios también dialogaron sobre temas relevantes de la agenda global, como el G20, Corea del Norte y la situación de Venezuela.





La reunión del Directorio del FMI



El Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional tiene programada la reunión sobre el caso argentino para el viernes próximo, mientras continúa el diálogo entre los funcionarios argentinos y miembros del organismo en Washington para llegar a un acuerdo.



Así lo informó el vocero del FMI, Gerry Rice, quien explicó que "el personal del Fondo continúa el diálogo con las autoridades argentinas con el fin de lograr un programa respaldado".



"Nuestro objetivo común es llegar a un rápido acuerdo en estas negociaciones, la del viernes será una reunión informal que hace parte del proceso usual en el FMI de informar al Directorio Ejecutivo sobre negociaciones de programas de alto acceso", explicó Rice a través de un comunicado.



En tanto, fuentes oficiales destacaron el apoyo del Fondo a la política cambiaria argentina de tipo de cambio flotante, cuyo nivel es determinado por el mercado "como un punto clave del marco de metas de inflación".



Fuentes del Palacio de Hacienda explicaron que el Fondo "no establece" un nivel particular del tipo de cambio como parte de un programa y, por ende, no hubo discusiones sobre ese tema.