El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofreció una rueda de prensa desde la Casa Blanca, en Washington, en la que anunció que el país aprobó el uso de la cloroquina, un medicamento antimalaria, como tratamiento contra el nuevo coronavirus.

“La hidroxicloroquina es una droga para la malaria, que se usa también para una artritis muy seria, que es muy poderosa y está allí desde hace tiempo, así que sabemos que si las cosas no salen como lo planeamos no va a matar a nadie. Con una droga nueva eso no se sabe. Esta droga ha demostrado resultados muy alentadores. Vamos a hacer que esté disponible casi de inmediato”, anunció Trump.

De igual forma, el mandatario señaló que los científicos e investigadores del país han estado trabajando con drogas que están demostrando "resultados muy alentadores", como lo es el caso del medicamento antiviral Remdesivir, de la compañía estadounidense Gilead Sciences, que según Trump, está cerca de ser aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA).

El presidente Donald Trump fue claro en que es importante avanzar con todo tipo de terapias antivirales que permitan contrarrestar los efectos del coronavirus en corto plazo, pues las vacunas todavía se demoran y los casos de contagio, no solo en Estados Unidos sino en el mundo, están avanzado con rapidez.