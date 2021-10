La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner recordó este miércoles al ex presidente Néstor Kirchner al cumplirse 11 años de su fallecimiento, con la publicación en Twitter de un video y el mensaje "siempre primero Argentina", acompañado de la fecha de nacimiento de su esposo.



La vicepresidenta de la Nación escribió en su cuenta de la citada red social: "Siempre primero Argentina. Néstor Kirchner 1950". y junto al texto compartió un video en el que se ve al ex presidente, durante diferentes momentos de vida, diciendo entre otras frases: "no estamos en el negocio de la política, estamos en la transformación de la patria" y "ni claudicar ni arrodillarnos, salir a defender con hidalguía y dignidad los derechos de los argentinos".

Siempre primero Argentina ����



Néstor Kirchner 1950-∞ ❤️ pic.twitter.com/gtTGafw53i — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) October 27, 2021



"No vinimos de paseo, vinimos a gobernar", dice el ex presidente en uno de los pasajes del video compartido por la vicepresidenta.



En otro de los mensajes, Néstor Kirchner pide: "No le compren más al que aumenta, porque si le compran y aumenta se van a creer que el pueblo argentino es cuestión de aumentar y listo. Demostrémosles: aumentan no le compramos, no le compramos nada".



"Negociar con dignidad, con firmeza, pero primero la Argentina, primero la Argentina, es hora que los argentinos pensemos fuertemente en todos nosotros", indicaba el fallecido presidente en diferentes discursos reflejados en el video posteado por su esposa como homenaje a 11 años de su partida.