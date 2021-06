Un tenso episodio se registró el último fin de semana en un teatro de la avenida Corrientes, donde una función de la obra "El acompañamiento" fue interrumpida por unos minutos ante el reclamo de un espectador, el abogado previsionalista Christian González D'Alessandro, para que una pareja que se había sentado más cerca de lo que permite el protocolo contra el Covid-19 en espacios cerrados, se distanciara un poco más de su posición.

El hecho se produjo el último sábado y tomó repercusión pública porque una de las personas que integraba esa pareja es la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, y porque el actor que protagoniza la pieza teatral es Luis Brandoni, también dirigente político que aunque ya no se candidatea a cargos electivos -fue diputado nacional por la UCR hace muchos años- milita activamente en la coalición Juntos por el Cambio.

En diálogo con Crónica, D'Alessandro comentó que "yo saqué la entrada para la obra y me ubiqué en mi lugar, el asiento 18 de la fila 2; al comienzo de la función, ya empezada entra una pareja que la instalan en la fila 3, justo atrás de mí en diagonal, sin respetar las medidas de seguridad".

.

A continuación, el abogado relató: "Me doy vuelta para ver como estaban distribuidas las personas en general y todas respetaban las distancias menos esta pareja. Entonces, sin generar molestias, le hice seña a esa acomodadora con la que habíamos tenido la conversación. Se dio cuenta y me hacía seña de que espere". Fue entonces que D'Alessandro decidió parar la obra.

"Ya no podía disfrutar del espectáculo porque eso no era adecuado y me estaba impacientando. Hice parar la función. Dije que corran a esa gente, que el teatro no respetaba las medidas de seguridad. Ahí volví a darme vuelta y, con sorpresa, me di cuenta de que eran Patricia Bullrich y su acompañante, un tal Guillermo, los que estaban incumpliendo, además de haber entrado tarde a la función", refirió el letrado.

Intervención de Luis Brandoni

"El señor que estaba justo detrás de mi, se corrió un asiento hacia el costado, siguió sin respetar nada. Brandoni, enojado porque hice parar la función, me dijo que si me quería ir me devolvían el dinero. Por supuesto no me fui porque yo quería ver la obra", explicó D'Alessandro, quien debió resignarse a que ya no se atendería su planteo, y la obra de teatro prosiguió.

.

Una vez terminada la función y los saludos de los actores Brandoni y David Di Nápoli, el abogado refirió que "el mismo señor que estaba con Bullrich se quiso levantar e irse primero pero ella lo frenó advirtiendo: 'Guillermo, no te levantes que hay un protocolo que seguir'. Me dio mucha vergüenza tener que vociferar y que la gente se incomode, pero me cuido y trato de cuidar al resto. No coincido en nada con el pensamiento ideológico de Brandoni pero separo el talento artístico de la política y quiero ver al actor aunque no me guste su ideología".

Con respecto al recomocido actor, D'Alessandro agregó que "Brandoni dijo hoy que no se vende la fila 1, 3, 5 y 7. Sin embargo, Patricia Bullrich se sentó detrás mío con su pareja soplándome la nuca sin respetar los protocolos que él mismo dice que en el teatro se cumplen".

Para concluir, el letrado señaló que "lamento si mi intervención molestó a la gente que estaba presente, pero quiero decir también que a esa funcion asistieron el diputado Fernando Iglesias y el dirigente Hernán Lombardi, y se dio que alguien que no es de ese grupo y sin saberlo, de alguma manera cuestionó a Patricia Bullrich, puede que eso haya influido también en la reacción de Brandoni".

De hecho, yras la presentación, los asistentes mencionados por D'Alessandro, más el diputado nacional Facundo Suárez Lastra, entre otras personas, brindaron con los actores por el éxito de la obra de teatro.