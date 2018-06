El titular de la Unión Tranviarios Automotor ( UTA), Roberto Fernández, dijo que su sindicato se adhiere a la huelga general de esta jornada porque el Gobierno "no supo interpretar o escuchar" su reclamo.



"La economía se dolarizó, pero el salario es en pesos", adujo además en declaraciones a la radio Mitre.



"Cada vez el trabajador pierde poder adquisitivo, la economía se dolarizó y la economía es en pesos", insistió Fernández.



Sostuvo que la UTA "acompaña esta medida de la CGT" en reclamo de cambios en la política económica y por “la falta de trabajo”.



Dijo que la Confederación General del Trabajo ( CGT) "está buscando como política de Estado privilegiar la salud, la educación, las economías regionales, el empleo y la producción" dado que los sindicatos están “convencidos de que es el camino para crecer”.



Consideró que tienen que "juntarse empresarios, trabajadores y políticos para buscar una política económica que la encaminemos todos" y remarcó que "no se entiende por qué no se hace eso, en este Gobierno y en el anterior tampoco".



Fernández aseguró que "nadie está en contra del Gobierno" porque "lo votó el pueblo", pero la situación económica "explotó".



"Toda la gente tiene algo para reclamar y no es escuchada", opinó.



Sus declaraciones se dan en el marco de la tercera huelga que realiz la CGT en dos años y medio de gobierno del presidente Mauricio Macri.



La huelga, sin movilización, decidida por el consejo directivo cegetista el 12 de junio pasado, recibió además la adhesión de las dos Centrales de Trabajadores Argentinos ( CTA), de partidos de izquierda y movimientos sociales.



También adhirieron sindicatos claves como los estatales UPCN y ATE, además de los de todos los medios de transporte y la banca, por lo que hoy está afectada la Administración Pública y parte del sector privado.



Por otra parte, los partidos Obrero, Movimiento Socialista de los Trabajadores e Izquierda Socialista, todos de la izquierda trotskista, decidieron hacer un "paro activo" y llevaron a cabo seis cortes de tránsito en diferentes puntos del área metropolitana, sobre un total de 20 anunciados en todo el país.



Los cortes de tránsito en los accesos a la capital federal se levantaron paulatinamente para que los manifestantes de las fuerzas de izquierda lleguen al acto que tienen previsto para las 11 en la plaza de la República de Buenos Aires.