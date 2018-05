En la Sala del 2° piso Anexo "C", de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, el debate sobre los proyectos de interrupción voluntaria del embarazo en la Cámara de Diputados entró en la recta final, con la última ronda de expositores que comenzó este jueves pasadas las diez de la mañana.

Según adelantó el diputado, titular de Legislación General, las comisiones estarían encaminadas a dictaminar la próxima semana, mientras que la sesión para discutir las iniciativas se realizará el miércoles 13 de junio. Desde el pasado 10 de abril, las comisiones de Legislación General; Legislación Penal; Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia y Acción Social y Salud Pública, abordan los proyectos de interrupción voluntaria del embarazo.Organizado en dos turnos, expondrán más de 60 invitados a favor -entre ellos, el ministro de Salud de la Nación,- y en contra de la despenalización. Ambas posturas se presentarán en forma intercalada para generar mayor intercambio de argumentos. Las exposiciones tienen una extensión máxima de 7 minutos.A continuación, la lista completa de los invitados de la jornada:TURNO MAÑANAA FAVORKornblitt, Alberto (Biólogo)Cárdenas, Edurne (Abogada CELS)Diker, Gabriela (Rectora UNGS)Gil Lavedra, Ricardo (Abogado- Ex Juez y Diputado Nacional MC)Maffia, Diana (Doctora en filosofía. Docente de grado y posgrado en UBA y Universidades nacionales e internacionales. Investigadora del Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género)Rached, Luciana (Presidente de la Juventud Radical Nacional)Soledad, Sosa (Secretaria Adjunta CTA Mendoza. Trabajadora Judicial. Fue Diputada Nacional por Mendoza por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores – Partido Obrero)Stella Maris, Manzano (Medica Cirujana - Especialista en Tocoginecología y Medicina Legal)Cabrera, Roxana (Tocoginecologa)Galfré, Ada (Ministra de Desarrollo Humano Provincia de Jujuy)Romero Farias, Marcelo (Ong Collage, Recreando Realidades)Rubinstein, Adolfo (Ministro de Salud de la Nación)EN CONTRADonalizio de Becerra, Claudia (Docente de nivel secundario y terciario en instituciones públicas y privadas de Orán. Instructora en métodos de Planificación Familiar)Revidatti, Diocles Alfredo (Coordinador de Políticas Sanitarias del Ministerio de salud de la Provincia de Corrientes y Profesor Titular de la Cátedra de Bioética de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del Nordeste)Mazzei, Juan Antonio (Medico neumólogo. Academia de Medicina)Menicucci de Sórensen, Edith NoemíCánovas La Mattina, Federico (Profesor en filosofía especialista en políticas socio-educativas. Diplomado en bioética)Galarzo, Dardo (Presidente del Consejo Arquidiocesano de Laicos de la Arquidiócesis de Salta)González, Carmen (Decana de la facultad de filosofía, Universidad Católica de Santa Fe)González, Eliana Noemí (Docente e Investigadora de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de San Luis.Ong; Asociación Vida Humana)Patrito, Ignacio (Representante de ONG CitizenGO. Profesor asociado, Facultad de Cs. Químicas. Universidad Nacional de Córdoba. Investigador Principal, Concejo Nacional de Investigaciones Científicas)Rodríguez Coronel, María Paz (Acompañante terapéutica, asistente geriátrica, maestra integradora y psicóloga social)Colombo, María Lucila ( Secretaria General de Amas de casa. Ex Subsecretaria de Defensa del Consumidor)Martínez, Horacio (Representante del Consejo Provincial de Pastores de la Provincia de Misiones)Zacca, Rosa (Directora del Instituto de la Familia y la Vida de la Universidad Católica de Salta / docente universitaria)Salaber, SebastiánSerra, Maria Mercedes (Doctora en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Ex Juez de Cámara Civil y Comercial de Rosario. Miembro de la Asoc. Arg. de Derecho Constitucional)Tonini, Aroldo (Comerciante)Di Paola, José María “Padre Pepe” (Representante de Organización Religiosa y Social)TURNO TARDEA FAVORAlesso, Sonia (Dirigente sindical)Aucia, Analia (Abogada. Docente e Investigadora de la Univ Nac de Rosario)Bregman, Myriam (Diputada Nacional MC- Legisladora de la Ciudad de Buenos Aires)Carino, Giselle (Directora Regional para la IPPF. Federación Internacional de Planificación de la Familia-Región del Hemisferio Occidental)Fonzi, Dolores (Actriz)Gollán, Daniel (Ex Ministro de Salud)Gonzalez García, Ginés (Ex Ministro de Salud y ex Embajador Argentino en Chile)Hendel, Liliana (Periodista)Merchán, Cecilia (Diputada Nacional MC - Diputada en el Parlasur)O´Brian, JonSchvartzman, Elsa (Socióloga y docente de la facultad de ciencias sociales de la UBA . Integ de la Campaña por el aborto legal, seguro y gratuito)Segarra, Adela (Diputada Nacional MC)Steckler, Mariana (Economista y comunicadora social)Tessa, Sonia (Licenciada en Comunicación Social de la Universidad Nacional de Rosario y periodista. Actualmente es secretaria de redacción de Rosario 12)Vivanco, José Miguel (Director de la División de las Américas de Human Rights Watch)Zibecchi, Sofía (Estudiante, presidenta Colegio Federico García Lorca)EN CONTRAKerz, Guillermo (Medico Ginecobstetra Univ Católica de Santa Fe)Avila, Clelia Mirta (Escribana Pública. Movimiento Unidos por la Vida y la Familia Chaco)Bosch, Julieta (Lic. en Historia. Master en Educación. Especialista en Planificación y Gestión de Proyectos Educativos. Fundación Más Vida Tandil)Brogin, Maria Ines (Abogada especialista en DDHH)Buttiglione, Rocco (Ex ministro y ex diputado de Italia. Ex vicepresidente de la Cámara de Diputados de la República Italiana por el partido demócrata cristiano).Camargo, VerónicaCian de Payer, Claudia (Asociación Civil Vida y Esperanza)Geyer, Alejandro (Organizador marcha por la vida)Gil, Marina (Abogada. En representación de la Institución Abrazo por Dar Vida)Marmora, Ana Belén (Abogada y periodista. Coordinadora de Frente Joven)Méndez Tronge, Damasia (Abogada, mediadora familiar)Nucci, Maria Florencia (Ingeniera en computación- master en administración de sistemas y servicios de salud Universidad Favaloro)Penachini, Ruth (Psicóloga. -en representación de la Asociación Civil Hay vida en Jesús - Centro Familiar)Reyes, Alejandra (Licenciada en Obstetricia)Richards, Benjamín (Profesor en Filosofía)Richards, Julia (Madre de 3 hijos)Saravia, Soledad (Médica Clínica. Sociedad Argentina de Diabetes Profesora de Neurociencias en el ISFD n 166. Madre de 4 chicos)Troilo, Melina (Médica especialista en medicina general y familiar y voluntaria de la Asociación Esperanza, Abrazar la Vida)Vaira Navarro, Andrés (Secretario General de la Asociación de Síndrome de Down de la República Argentina)