Primero fue Córdoba. Allí, una joven que transitaba un tratamiento contra el cáncer no pudo ver a su padre, que al intentar ingresar a la provincia fue detenido en un control. El hisopado le dio "dudoso" y no lo dejaron entrar, por lo que tuvo que volver a Río Negro. Su hija falleció un par de días después.

Luego se sumaron otros casos en distintas provincias, mientras crecía el pedido para que los protocolos sanitarios sean "más humanos".

Ayer, el ministerio de Salud nacional difundió una serie de recomendaciones a todas las provincias para que habiliten un derecho a despedida. Hoy, la Legislatura porteña aprobó un proyecto "de acompañamiento a pacientes en situación de final de vida durante la emergencia sanitaria" por coronavirus, que permite a una persona del entorno afectivo despedirse de manera presencial y, a través de dispositivos, garantizar la comunicación con otros allegados.

La iniciativa es similar a la presentada en diversas provincias: Jujuy, San Juan, Misiones, Córdoba y Buenos Aires ya tienen proyectos que serán debatidos proximamente.