Por Florencia Golender

@flopa01



En los últimos diez días previos al cambio de mando en el Ejecutivo, las agendas del presidente saliente Mauricio Macri y del electo Alberto Fernández son más que apretadas. Viajes, definiciones sobre el equipo y las improntas de la despedida y la bienvenida a Casa Rosada que prometen ser memorables.



Después la jura por la Patria y después un nuevo gobierno, cuyo desafío principal será salir lo más pronto posible de la recesión económica.



“Hoy estamos mejor parados de cara al futuro porque nos apoyamos con firmeza sobre esas bases sólidas que nuestro país necesita para crecer de manera sostenida y empezar a resolver los problemas”, dijo esta semana en referencia a la economía el Presidente que se retira con el 40,28% de los votos y una clara ambición de encabezar la oposición.



“Fueron cuatro años de premiar la especulación financiera y de que pierdan los que arriesgan y los que trabajan. No sé cuáles son las bases sólidas que nos dejan, yo siento que camino en un pantano”, respondió el presidente electo con el 48,24% y un claro objetivo de dar señales rápidas de recuperación.



Más allá del contrapunto de la semana que prácticamente resume el eje de discusión que tuvo lugar durante la campaña y que luego resolvió la contienda electoral, los días que quedan antes de hacer efectivo el voto de los argentinos el próximo 10 de diciembre estarán colmados de protocolo pero también de decisiones trascendentales para el futuro inmediato del país.



Viajes que sí y que no

Mauricio Macri pasará su última semana a cargo del Ejecutivo en el exterior. Así lo exige su agenda oficial internacional. Hoy viaja a Madrid para participar mañana de la Cumbre Internacional del Cambio Climático que organiza Naciones Unidas (iba a ser en Chile pero se modificó por el persistente conflicto social que atraviesa el país trasandino) y, sin pasar por Buenos Aires, el jueves volará a Brasil para la reunión de líderes del Mercosur, donde entregará la presidencia pro témpore del bloque al brasileño Jair Bolsonaro.



El encuentro en el país limítrofe no incluiría definiciones sobre la polémica intención de modificar a la baja el Arancel Externo Común del Mercosur planteada por Bolsonaro, según adelantaron desde allí. Será una cuestión a tratar más adelante. Alberto Fernández, en tanto, casi coincide en Europa con Macri por una invitación del presidente francés Emmanuel Macron que incluía una pequeña gira por Alemania, España y otros.



Pero ese viaje y cualquier otro fue cancelado por el mandatario electo a principios de noviembre. Según explicaron desde su equipo, los tiempos no daban para estrechar manos en el Viejo Continente y al mismo tiempo preparar la batería de medidas que piensa anunciar en los primeros días al frente de la Rosada.



Cierre y recambio

Ya de regreso en Buenos Aires, el viernes 6 Macri encabezará su última reunión de gabinete en Casa de Gobierno.



La anteúltima se realizó esta semana y, como es costumbre, se difundió una foto en la que se lo ve sonriente al Presidente junto al equipo que lo acompañó hasta el final de su mandato. Por su parte, para Fernández arranca la recta final para definir nombres.



Mucho se dijo por estos días sobre quiénes encabezarán ministerios u ocuparán los principales cargos del Ejecutivo, también hubo una constante danza de nombres para los organismos principales y las empresas clave del Estado.



Todo se revelaría el mismo viernes, según anticiparon fuentes del equipo del presidente electo quien, al final, se mantuvo en la postura de no dar a conocer sus cartas hasta último momento. La “tranquilidad” en el mercado cambiario producto del cepo permitió no apurar el gabinete para dar señales hacia afuera o hacia adentro.



Despedida

“7 de diciembre. Plaza de Mayo. A las 18. Más juntos que nunca”, escribió ayer el mandatario saliente en sus cuentas de Twitter e Instagram para acompañar las imágenes de las movilizaciones en apoyo a Juntos por el Cambio. La idea para ese sábado es, una vez más, saludar a la multitud desde el balcón de Casa de Gobierno.



La novedad que dejaron trascender desde el equipo de Macri es que a la marcha de despedida en Plaza de Mayo (como la de Cristina Fernández en 2015) podría sumarse un mensaje del Presidente a la población en general por cadena nacional, un recurso que no utilizó durante los cuatro años de gestión por considerarlo un abuso.

El último día como jefe de Estado, el lunes 9, se prevé que Macri haga una recorrida dentro de la sede de Balcarce 50 para despedirse de los empleados, entre ellos mozos y personal de seguridad.



Protocolo y llegada



Después de idas y venidas, esta vez el traspaso de mando logró consenso entre las partes. El martes 10 de diciembre la vicepresidenta Gabriela Michetti le tomará juramento en el Congreso primero a la vicepresidenta electa Cristina Fernández de Kirchner y en segundo lugar a Alberto Fernández, quien luego recibirá de Macri la banda y el bastón presidencial.



La idea original de Macri era entregar la banda y el bastón en el Salón Blanco de la Rosada (como lo hicieron Raúl Alfonsín y Carlos Menem), pero Fernández prefirió hacerlo en el Congreso. Concluida la entrega de los atributos, los representantes del nuevo gobierno se trasladarán a Casa Rosada. En Plaza de Mayo todo estará listo para la “fiesta popular”, según convoca la militancia peronista.



Allí se montará un escenario para la presentación de shows musicales. Aún no se informaron cuáles serán las bandas que participen. Lo más probable es que Alberto y Cristiina saluden desde el balcón de la Rosada y luego salgan al escenario donde quizá brinden algunas palabras al público.



Anuncios y leyes

Con la intención de atender las expectativas de pronta mejora en los bolsillos, Fernández puso a cargo de diferentes asuntos urgentes a aquellos que ese martes convertirá en ministros. Por estos días se ultimarán los detalles del paquete que se propone anunciar (incluiría asignaciones y jubilaciones, así como también, mejoras salariales).



Se estima que se terminen de preparar también el conjunto de proyectos de ley que enviará al Congreso antes de las Fiestas para que, durante sesiones extraordinarias, se aprueben los primeros cambios que darán sustento a los objetivos, como el Plan contra el Hambre (que incluye la entrega de una tarjeta alimentaria que tendría lugar en febrero), la ley de Promoción de Hidrocarburos a medida de Vaca Muerta, la ley de Ministerios (habrá nuevos como el de Vivienda y el de la Mujer; el de Salud volverá a rango de ministerio tras haber sido rebajado a secretaría), y la ley de Emergencia Económica.