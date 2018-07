El lunes, empresarios de la carne y el presidente Mauricio Macri se juntaron para pautar un "congelamiento" de los precios en los próximos meses. Y si bien se deslizó que el acuerdo había quedado de manera tácita, este martes el presidente de la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes, Miguel Schiariti, desmintió esa versión.

"No hubo compromiso ni acuerdo con Mauricio Macri para congelar los precios. Alguien de manera intencionada tituló mal, no hubo compromiso ni acuerdo con el Presidente", aclaró el dirigente. Sin embargo aseguró que los aumentos "no van a ser significativos ya que la oferta va a seguir sostenida".

De este modo, tal como anticipó Crónica en su edición impresa, los precios aumentarían aunque no de manera estrepitosa, pero descartando de plano que los precios se mantendrán inamovibles en el corto y mediano plazo. "Esto es por temas estacionales, no por un compromiso del sector", enfatizó.

Desde diciembre de 2015, la inflación "fue del 90% y el alza en los precios de la carne alcanzó un 50%", cerró el dirigente gremial.