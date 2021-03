Raúl Cubas, uno de los miles de detenidos-desaparecidos que pasaron por la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), recordó una entrevista realizada a César Menotti, DT del seleccionado argentino campeón del mundo en 1978, al comienzo del Mundial.



"Antes del Mundial de 1978 los militares me mandaron al predio de Ezeiza en donde concentraba la Selección (en 1978 no existía el predio de la AFA, la Selección concentraba en la Quinta de la Fundación Natalio Salvatori, ubicada en José C. Paz) a hacerle una nota al entonces técnico César Menotti", declaró Cubas, a quien en la ESMA lo hacían trabajar en un sector que llamaban “La pecera”.

Raúl Cubas es argentino y sobrevivió a la ESMA. Hoy reside en Venezuela.



Entre las "tareas periodísticas" que lo obligaban a hacer, Cubas tenía que revisar y clasificar todos los cables que tuvieran noticias sobre la imagen de la Argentina, campañas de denuncias de violación a los Derechos Humanos, declaraciones de gente desde el exilio, y también escribir artículos para Radio Argentina y para Difusión al Exterior.



"En la rueda de prensa estuve ubicado en el fondo y por esas casualidades de la vida al día siguiente en el Diario La Nación sacaron una foto en la que salimos Menotti y yo", rememoró Cubas, quien además comentó que se hizo pasar por periodista como un "instinto de supervivencia" mientras estuvo detenido.

"Después de las preguntas le hice una entrevista personal a Menotti en la que me presenté como un periodista de Cancillería", continuó en su relato desde desde Venezuela, donde se exilió tras recuperar su libertad en 1979.



"Pensé en decirle a Menotti la situación que vivíamos con otros compañeros, pero no tuve el valor ni la confianza con Menotti porque no sabía cómo podía llegar a reaccionar ante una situación como esta. Era como tirarle un carbón caliente en las manos", añadió sobre su encuentro con el "Flaco".

"Siempre me quedaron las ganas de conversarlo personalmente. Hace un tiempo el periodista Gonzalo Bonadeo hizo el contacto, pero me dijo que Menotti no tenía interés de tener ese tipo de encuentros", concluyó Raúl Cubas.