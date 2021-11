Javier Milei hizo una elección histórica y quedó tercero en Ciudad de Buenos Aires, sacando el 17% de los votos por detrás de María Eugenia Vidal (47%) y Leandro Santoro (25%). Sin embargo, la nota la dio un hombre que trabajaba para el personal seguridad del evento.

En el Luna Park, el sujeto subió al escenario durante la alocución de la candidata a diputada, Victoria Villarruel, y amagó con sacar un arma.

Javier Milei durante su alocución en el Luna Park.

¿El motivo? El encargado de la seguridad realizó la peligrosa maniobra cuando un simpatizante amenazó con subirse al palco. El episodio ocurrió momentos después que el economista libertario Milei hablara a los cientos de simpatizantes reunidos en el Luna Park de la Ciudad de Buenos Aires en el que afirmó que Libertad Avanza vivió “una verdadera gesta histórica”.

"Dijeron que no podíamos pasar el piso de las PASO. Después dijeron que libamos a perder por amplia mayoría. Decían que era imposible que llegáramos a una banca y que orillar el 10% es posible, pero hemos logrado un histórico 17%", dijo "sacado" Milei.

Además, aseguró a los gritos: "No es solo un cuestión del 17%. Hasta hace poco ser liberal era una vergüenza y hoy estamos con la frente en alto. Hoy se discute si es o no leal o no subir los impuestos. Estamos todos de acuerdo en eso y en que hay que darle libertad a la gente".