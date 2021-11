Un hombre mapuche de 29 años murió y otro de 21 fue herido, ambos a causa de armas de fuego, en el marco de una ocupación de tierras en la zona de Cuesta del Ternero,, en la provincia de Río Negro.

En un comunicado emitido esta mañana por la Gobernación de Río Negro se indicó que, "durante la noche de ayer y en el marco del hecho delictivo de público conocimiento, una comisión dispuesta por el fiscal Francisco Arrien ingresó al predio ocupado de Cuesta del Ternero y constató la existencia de una persona muerta en el lugar por herida de arma de fuego".

Horas después, se indentificó a la víctima fatal como Elías Garay. Asimismo, un joven de 21 años que recibió un balazo en el pecho fue trasladado al Hospital de El Bolsón, donde fue operado anoche y se espera su evolución.

Investigadores policiales están relevando las circunstancias del hecho, ya que corren distintas versiones, desde un episodio de represión por parte de efectivos de seguridad provinciales hasta el accionar de supuestos cazadores.

En cuanto a los terrenos ocupados, hay una causa judicial abierta en la que se reclama el desalojo de los miembros de la Comunidad Mapuche de Quemquemtreu, que reclaman su propiedad por derecho ancestral.

Nelson Ávalos, integrante de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) Noroeste de Chubut y a cargo de la Secretaría de los Pueblos Originarios, refirió que anoche, según los primeros testimonios, "aparecieron dos hombres con armas largas, con rifles, que supuestamente estaban cazando y le dieron a estos pobladores".

"Lo extraño de esto es cómo hicieron para entrar, pues no dejan entrar a otras personas que no sean habitantes de Cuesta del Ternero. Eso mismo nos decía la fiscal. Habíamos llegado a un momento en que había una audiencia en los próximos días. No había incidentes ni orden de allanamiento. El acampe estuvo hasta anteayer y el COER (Cuerpo de Operaciones Especiales de Rescate) no dejaba pasar a nadie que no fuera habitante del lugar. Por eso se torna más extraño. Si fueran policías, lo hicieron sin orden y sin justificación", amplió Ávalos.

El gobierno rionegrino descartó cualquier participación de efectivos de su fuerza policial en el episodio de anoche.

A su vez, la vocera del lof Quemquemtreu, Soraya Maicoño, aseguró a la TV Pública que, en horas de la tarde de ayer, los ocupantes del terreno detectaron la presencia de un drone sobre el lof y luego se presentaron dos personas de civil con armas de calibre 22, las que tras una discusión terminaron hiriendo a los dos ocupantes.

Luego de conocidos los hechos, se produjeron manifestaciones y disturbios en El Bolsón, mientras que también se realizaron cortes en la ruta nacional 40, a la altura de Villa Mascardi.

En la zona cercana a la toma, que fue rodeada por cordones policiales, se presentaron el mencionado Arrien, fiscal de El Bolsón, y el jefe de los fiscales de San Carlos de Bariloche, Martín Lozada, junto a un equipo del Ministerio Público.

Reacciones ante lo ocurrido

A todo esto, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) manifestó su "más enfático repudio al homicidio" de un joven mapuche perpetrado ayer y exigió conocer la identidad de los responsables.

La entidad responsabilizó, en ese sentido, a la gobernadora rionegrina, Arabela Carreras, "por el clima que fue instalándose para el ejercicio de la violencia, con su reconocida beligerancia antimapuche y posicionamientos racistas".

Por su parte, el vicepresidente del Instituto de Asuntos Indígenas (INAI), Luis Pilquiman, al ser consultado por el hecho, dijo. "Entendemos que es la policía de Río Negro y la provincia que debe brindar seguridad a los ciudadanos rionegrinos y eso no pasó. Estos individuos pasaron por las narices de los policías y no los vieron; no entendemos qué pasó", detalló Pilquimán.

También el premio Nobel de la Paz y titular del Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), Adolfo Pérez Esquivel, expresó que "desde siempre estuvimos en contra de toda represión y ahora, otra vez, contra la represión al pueblo mapuche".