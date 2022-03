Luis Juez, senador nacional por la provincia de Córdoba de Juntos por el Cambio, se refirió a la polémica que se desató durante el pasado martes, en el marco de la apertura de las sesiones ordinarias en el Congreso, después de que los legisladores del PRO que son parte de la coalición, decidieron abandonar el recinto en pleno discurso del presidente Alberto Fernández.

Al respecto, el senador cordobés cuestionó la decisión adoptada por los legisladores, al considerrar que se tenían "que quedar en las bancas” y “con paciencia”, en tanto que señaló que en su caso decidió quedarse sentado, a pesar de no compartir el sentido de lo que decía el Presidente, ya que tiene "en cuenta la responsabilidad que la gente me confirió cuando me eligió".

.

"Tenés que tener los huevos y la paciencia para quedarte y comerte todas las puteadas porque para eso te eligieron. Si no, estoy seleccionando cuando me quedo, cuando me voy. Yo no puedo estar tirándome el pupo", sostuvo Juez, en diálogo con Radio con Vos.

La retirada de los legisladores del PRO durante la jornada del martes se produjo luego de que Alberto Fernández se refirió a la necesidad de que haya avances en la investigación judicial sobre el origen de la deuda con el FMI contraída durante el gobierno de Mauricio Macri.

Esta decisión, adoptada solo por una parte de la coalición opositora, generó diferencias internas y abrió un interrogante sobre el escenario que se planteará durante el año legislativo que se inicia.

.

Mientras los representantes del PRO cumplieron con lo que habían anunciado durante los días previos a la sesión de retirarse del recinto si el Presidente responsabilizaba a Juntos por el Cambio sobre la deuda contraída, los legisladores de la Unión Cívica Radical (UCR) y de la Coalición Cívica (CC) decidieron quedarse.

"No te ofende quien quiere, sino quien puede. A mí no me va a ofender Alberto Fernández porque no tengo nada que ver", enfatizó Juez, quien consideró que Juntos por el Cambio “debe empezar a llevar el partido de otra manera” porque es lo que “la sociedad demanda”.

Por su parte, Juez opinó sobre el jefe de Estado que si bien no le gusta, no lo acompaña, ni lo votó, es su "presidente", ya que es "el presidente de todos los argentinos".