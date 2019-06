El gobernador de San Juan, Sergio Uñac, consideró que en las próximas elecciones nacionales "el PJ con todos sus matices, debe presentar una fórmula unida" aunque reconoció que "estamos a 20 días de la presentación de listas y pueden pasar muchas cosas".



Uñac habló en la puerta de su casa antes de ir a votar en las elecciones provinciales y sostuvo que en San Juan lograron "implementar un modelo interesante de construcción y convocatoria plural, donde hay matices diferentes", pero se pudieron "articular los disensos".



"Si de la mano de la unidad logramos un buen resultado, queremos que se haga lo mismo a nivel nacional", dijo Uñac. En ese sentido, señaló: "Desde la oposición tenemos que presentar una importante oferta electoral. Lo lógico es que los sectores que tenemos la misma identidad y la misma historia, construyamos una unidad".



El gobernador de la provincia cuyana indicó que "dialogar no es solo hablar, sino que es escuchar y acordar" y que "los tres pasos se han dado en San Juan" se puede imitar "a nivel nacional".



"Esperemos que no terminemos en una polarización, porque eso no beneficia a nadie", afirmó Uñac al tiempo que reconoció que "es posible que se dé, pero no dentro de la grieta que no le deja nada a nadie".



Ante una consulta, Uñac apuntó que para evitar cometer errores del pasado mediato e inmediato se necesita "un gobierno a la altura de las circunstancias" y recordó los niveles de pobreza que tiene la Argentina. "Tenemos números de pobreza que nos debe preocupar a todos, porque a pesar de la alternancia en los gobiernos que hemos tenido, es alarmante que no podamos resolver este tema que es ocupación de todos", consignó.



Además, opinó que que la fórmula Fernández-Fernández le parece "buena" y ponderó la figura de Alberto Fernández y su trayectoria. No obstante, consignó: "Hay que ver si hay otra alternativa y saber si Alternativa Federal puede decidir y conformar y fortalecer esa opción como tercera alternativa".



En cuanto a la candidatura de Roberto Lavagna, Uñac recordó que "en principio había un grupo de gobernadores" que se juntaban a analizar los problemas del país y en ese momento "Lavagna no era parte".



Uñac dejó claro que mas allá de los nombres lo que se necesita como país es "poner en práctica un proyecto político de renta productiva y no financiera" y que para eso "hay que consensuar y hablar y respetar los disensos, porque en el mundo los políticos dialogan y arman proyectos que protegen a sus ciudadanos que es lo que los argentinos esperan".



Por último, y ante otra consulta, Uñac sostuvo que "hoy mi expectativa es sólo provincial y la de ser el gobernador de todos los sanjuaninos" y que "como integrante del espacio en el que estoy, voy a dialogar con todos los sectores y a aportar para que prime el dialogo como el mecanismo de construcción de una propuesta superadora para el país".

Uñac, al emitir su voto (gentileza Diario de Cuyo).

Luego de votar en la escuela Antonino Aberastain de Pocito, su departamento de origen ubicado a unos 12 kilómetros al sur de la capital de San Juan, Uñac invitó a "desdramatizar la política, vivirla con mayor naturalidad y superar las grietas".



"Desde San Juan estamos ofreciendo un modelo, una manera de ver la política, con unidad y con un proyecto que prioriza la producción, el desarrollo y el mantenimiento de las fuentes de trabajo para todos", remarcó.



El gobernador consideró que "los sanjuaninos valoran la gestión que hemos hecho, orientada a que haya oportunidades para todos" y estimó que "se vienen tiempos difíciles en los que tendremos que tratar que San Juan siga creciendo sin que le pesen los problemas económicos nacionales que tenemos".