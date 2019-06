Por Luciano Bugner

El camino a cuatro años más de gobernador está despejado. O por lo menos eso parece. La diferencia de 23 puntos que Sergio Uñac le sacó a su rival, Marcelo Orrego (Frente con Vos) en las PASO a fines de marzo buscará ampliarse este domingo, cuando los sanjuaninos vuelvan a las urnas.



El referente en San Juan y titular del PJ nacional, José Luis Gioja, confía en una nueva victoria del peronismo. “Nos va a ir bien. Ya sacamos más del 50% en las primarias”, le dijo a Crónica.



Cambiemos, sin peso propio en el territorio, afrontará una nueva y estratégica derrota. Una de las últimas palabras de Sergio Uñac en campaña (video que circuló por las redes sociales) fue el apoyo a la fórmula Fernández-Fernández.



Más directo: resaltó la actitud de la senadora. “Acá trabajamos para la construcción nacional de un proyecto que incluya a todos los argentinos y la ex presidenta ha dado muestras de ello”, dijo el gobernador que hoy buscará, nuevamente, quedarse al frente de la provincia.



San Juan, que representa el 1,6% del electorado nacional, fue a las urnas el 31 de marzo, día que Uñac (Frente con Todos) escaló al 55,7% de los votos. Detrás, a lo lejos, quedó Marcelo Orrego, con el 32 por ciento. Según Gioja, esa diferencia puede ampliarse.



Sectores del peronismo y progresistas provinciales también se encolumnaron detrás del uñaquismo, lo cual buscarán repetir a nivel nacional. Las palabras del propio Uñac reconociendo el gesto de Cristina Fernández de Kirchner (ser candidata a vicepresidenta) van en la misma dirección: un tirón de oreja para gobernadores.



Es por eso que muchos encomillan la “filtración” de ese video. ¿Fue un mensaje para los mandatarios provinciales indecisos? “La gravedad de la crisis nacional hace que sea necesario juntar voluntades para ganar en octubre y que después sea más grande para poder gobernar”, reconoció Gioja.



Sin la presencia confirmada de dirigentes cercanos al kirchnerismo, los micrófonos de este domingo apuntarán al mandatario provincial, para ver si define abiertamente su postura a favor de la fórmula Fernández Fernández.



¿Es Cambiemos?



Marcelo Orrego, quien en las primarias obtuvo unos 120.000 votos de los 422.000 registrados en total, es actual intendente de Santa Lucía. Tras dos mandatos en el cargo decidió saltar y jugar en la provincia, pero sin el sello de Cambiemos. Frente con Vos es el nombre de la alianza.



Y si bien en los últimos días se lo vio en un acto junto a Roberto Basualdo (senador que integra el interbloque de Cambiemos y que, a modo gráfico, en su cuenta de Twitter lo acompaña una imagen del logo del partido) desde Balcarce 50 no llegó un apoyo explícito hacia Orrego, quien curiosamente desde las primarias hasta acá no hizo un gran despliegue en su campaña.



“Por eso confiamos en que la diferencia será mayor”, vaticinan desde el entorno del actual gobernador. El sello Cambiemos, como quedó demostrado en las pasadas elecciones provinciales, sirvió de poco y nada. Derrotas, internas y rupturas dejaron los comicios, siendo dolores de cabezas frecuentes, domingo tras domingo, para Mauricio Macri.



Fue Javier Mac Allister (tras perder la interna en La Pampa frente al radicalismo) quien reconoció que la imagen de Macri no ayuda. Estrategias distintas, resultados similares.



Municipios difíciles para el peronismo



Con un triunfo casi asegurado en la provincia, el oficialismo sanjuanino apostará por recuperar algunos distritos claves aunque admite que “será difícil”.



Uno de ellos es Rivadavia. Allí irá por su segundo mandato el intendente Fabián Martin, del Frente con Vos.



El candidato del uñaquismo (Frente para Todos) es Marcelo Delgado. “Es un departamento importante. Tenemos un duro desafío ahí”, le reconocieron desde el gobierno provincial a Crónica.



Otro departamento que tiene el Frente con Vos es Santa Lucía, donde actualmente gobierna Orrego, candidato bendecido por Roberto Basualdo.



El reemplazante que puso Orrego allí es su hermano, Juan José. En la vereda de enfrente está Lucio González, quien terminó muy por debajo en las PASO.



Caucete también atraerá las miradas del electorado. Julián Gil, actual intendente del Frente con Vos, va por la reelección. Del otro lado, Romina Rosas buscará arrebatarle el sillón.



En tanto, en San Juan capital y en Rawson, el peronismo se encamina hacia nuevas victorias.