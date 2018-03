El gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, llegó a Mendoza para participar de las actividades de la Fiesta de la Vendimia y la reunión de Coviar que ya es un clásico de los sábados vendimiales. Invitado por Alfredo Cornejo a quien define "como un amigo con el que tenemos miradas diferentes" -el mendocino es un referente de la UCR nacional y Urtubey del PJ- "pero compartimos una enorme vocación de servicio y siempre con la voluntad de que le vaya bien a la Argentina".



En ese marco, Urtubey fue requerido ppr distintos medios y, entre otras cosas, definió cómo deberá reorganizarse el peronismo de cara a 2019. Opinó que hay que dejar atrás la lógica tradicional basada en liderazgos verticales y que hay que plantear cierta horizontalidad.



"Pretender una organización del peronismo con la lógica tradicional sería un error porque los tiempos han cambiado; seguir haciendo lo que se hacía antes no nos hace una fuerza competitiva, el peronismo tiene que reorganizarse desde una lógica más horizontal", señaló Urtubey.



"Los tiempos han cambiado", expresó el salteño quien reiteró que o el peronismo se moderniza o cometerá un error. "Si pretendemos, en el 2018, organizar una fuerza competitiva con una lógica organizacional del siglo XIX nos vamos a equivocar mucho".



Sobre la inclusión de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner en este peronismo "horizontal", el mandatario de la provincia del norte manifestó: "La ex presidenta tomó la decisión de armar una fuerza política diferente. De hecho, cada vez que se publican las escuchas se evidencia lo que ella piensa del peronismo".



Urtubey insiste en apostar a una nueva imagen que debe dar la oposición, con los ojos puestos en las demandas de la ciudadanía. "Podés ser un dirigente respetado en la política, pero en realidad hay que agradar a la sociedad. Hay que saber responderle a la gente", expresó Urtubey, quien busca trabajar dentro del PJ con nuevas condiciones para la renovación peronista. "Tenemos que renovar caras y prácticas sin que eso signifique tener que tirar a los viejos por la ventana".