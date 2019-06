Tras hacerse pública la noticia de que Miguel Ángel Pichetto acompañará a Mauricio Macri en las próximas elecciones nacionales, Roberto Lavagna y Juan Manuel Urtubey ratificaron también sus candidaturas presidenciales.

En la tarde del miércoles el salteño brindó un acto en González Catán y afirmó: "Hemos confluido Alternativa Federal y Consenso 19 en un solo partido que busca el consenso de la Argentina". Luego, expresó su convicción de que en nuestro país puede "haber futuro sin Macri ni Cristina".

"Junto a Lavagna trabajamos para el futuro a lo largo y ancho del país", manifestó Urtubey.

Comparto el documento de Consenso Federal 2030���� pic.twitter.com/NWg5zjQC1T — Juan Manuel Urtubey (@UrtubeyJM) 12 de junio de 2019

"Nos reunimos acá para reafirmar nuestro compromiso. El compromiso de construir una Argentina que pueda incluir a todos los argentinos. Venimos trabajando, a lo largo ya lo ancho de nuestra amada Argentina, para poder permitir que cada una de nuestras familias, sobre todo los más vulnerables, sepan que puede haber futuro en la Argentina. Venimos nosotros a devolverles el futuro que les arrebataron con la corrupción, que les arrebataron con la ineficiencia, que les arrebataron con la insensibilidad. Venimos a devolver una Argentina con dignidad, una Argentina en donde el amor pueda mucho más que el odio. Una Argentina en donde la dignidad del trabajo no se vea pisoteada por aquellos que, discutiendo posiciones de poder, se olvidan de su palabra y su compromiso con los humildes. Junto a Roberto Lavagna estamos caminando para devolver el futuro a la Argentina" expresó Urtubey. "Sepan que a ninguno de nosotros nos mueve una vocación personal de poder. Hemos y he resignado cualquier tipo de ambición personal, porque lo que quiero es acompañar a nuestros pueblos en esta enorme gesta colectiva. Hay vida en Argentina sin Macri y sin Cristina y esa vida es mucho mejor" apuntó el mandatario salteño.



"Cada uno de nosotros tiene una enorme responsabilidad institucional y política; es la responsabilidad de devolver a la Argentina a la senda del futuro, es la responsabilidad de permitir que volvamos a tener una pequeña y una mediana empresa competitiva. Que volvamos a tener un país que pueda dar trabajo y funcionar todos los días, que pueda incluir a través de la educación y la salud y, fundamentalmente, que pueda poner a funcionar esa enorme maquinaria de progreso de nuestra Argentina productiva" señaló el gobernador.



"Tenemos que salir de la lógica del ajuste, tenemos que caminar por la senda de la inclusión, del desarrollo, y lo vamos a hacer entre todos. Tenemos que despojarnos de intereses sectoriales o banderías partidarias. La Argentina nos reclama a todos, la Argentina nos necesita a todos y, con Lavagna, pondremos de pie a la Argentina. Y lo vamos a hacer con todos. Amigas y amigos vengo, como lo hice con cada uno de los dirigentes de esta provincia y de cada una de las provincias Argentinas, a reconocer en ustedes el valor de la palabra empeñada; esa palabra que nosotros le dimos a nuestra gente que sufre, que no íbamos a claudicar, que no nos vamos a ir por el camino fácil, que vamos a caminar juntos para construir la dignidad de este pueblo.Hay futuro en la Argentina y lo vamos a hacer con este Consenso Federal" . finalizó Urtubey.

"Yo le di mi palabra a los argentinos de sacarlos de esta grieta y con Lavagna lo estamos haciendo", reiteró.