"Nosotros no cogobernamos. El presidente es Mauricio Macri y la responsabilidad del destino de Argentina es suya. En ese sentido, es público qué pienso de haber acudido al FMI: una mala idea que no comparto. Pero no voy a negarme a darle las herramientas que necesite para que al país le vaya bien" apuntó el gobernador Juan Manuel Urtubey tras el anuncio sobre el acuerdo con el FMI.

De esta manera, el gobernador salteño se refirió al tema dejando en claro su postura, pero evitó entrar en cualquier tipo de polémica, aclarando que no se mete en temas de gobernabilidad, manteniendo su postura opositora responsable.