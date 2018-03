Juan Manuel Urtubey confirmó que no estará en el encuentro de Gualeguaychú porque “es una reunión del bloque de Senadores con la dirigencia de Entre Ríos y me parece bueno que se vayan dando esos espacios de encuentro y discusión ya que coincido con Miguel (Pichetto) en que el peronismo tiene que proponer algo superador”.



“La ex presidenta ha tomado la decisión de dirigir Unidad Ciudadana que es un espacio diferente al peronismo y es legítimo que lo haga porque no hay que pretender impostar ni pretender que haga algo distinto a lo que se siente, se piensa o se quiere”, dijo Urtubey al ser consultado por la participación de Cristina Fernández de Kirchner en esa construcción.



El salteño insistió en que “no podemos construir primero una candidatura y luego un espacio porque ese espacio nacería en base a una cabeza y se haría cada vez más chiquito” y resaltó que la gente necesita volver a creer en el sistema político.



“Estamos de acuerdo, con muchos dirigentes, en la idea de construir este espacio superador y no tengan dudas de que yo voy a estar ahí, quiero ser parte de eso, con una propuesta que le sirva a la gente", expresó Urtubey cuando se hizo referencia a las declaraciones de Rosana Bertone y Domingo Peppo en relación a su posicionamiento para 2019.



Sobre la liberación de Carlos Zanninni y Luis D’Elia, el mandatario salteño señaló que hay que “Ir viendo los pasos procesales con la lógica de la culpabilidad o la inocencia. El instituto de la prisión preventiva es un instituto de excepción y, lamentablemente, se utiliza muchas veces con una connotación diferente, entonces cuando se detiene a alguien muchos festejan y cuando se lo libera es un escándalo pero, técnicamente en términos procesales, probablemente no correspondía haberlo detenido. Hay que ser muy prudentes porque todo cae en expectativa o desánimo y genera desprestigio del Poder Judicial. Tenemos que modificar los sistemas procesales” y se refirió a la reforma del Código Procesal Penal que ya se realizó en Salta hace tiempo.