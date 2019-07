Juan Manuel Urtubey llegó el pasado domingo a Ushuaia y en la mañana de este lunes tuvo una nutrida agenda con el actual vicegobernador Juan Carlos Arcando quien disputará una banca en las PASO para senador nacional en el espacio que encabezan Roberto Lavagna y Urtubey.

Después de participar, en el museo Marítimo y del Presidio de Ushuaia, de un acto organizado para recordar la figura de Adolfo Güemes Castro, quien fuera elegido en 1922 gobernador de Salta y estuviera detenido en el antiguo penal, Urtubey y Arcando homenajearon al general Martín Miguel de Güemes en la plaza Malvinas donde se sumaron los veteranos y residentes salteños en esa ciudad.



El emotivo acto concluyó en el Monumento Nacional a los Caídos en la Guerra de Malvinas donde el Gobernador salteño entregó la distinción de la “Medalla Tercera Defensa de Salta” y diploma al Centro de Excombatientes de Malvinas de Ushuaia.

En su primera visita a Tierra del Fuego como precandidato a vicepresidente por Consenso Federal, Urtubey aseveró en conferencia de prensa: “Es una alegría enorme para mí poder estar acompañando a mi amigo Juan Carlos (Arcando) en este enorme desafío que tenemos por delante. Queremos llevar nuestro mensaje a los fueguinos y que sepan que esto es ida y vuelta, porque también hemos venido a escuchar, para que podamos construir un verdadero proyecto federal, que no se declama, se debe practicar. Con Arcando estamos convencidos de que se puede hacer”.

“El actual y el anterior gobierno representan el ajuste y el miedo y nosotros queremos proponer una instancia superadora. Estamos viendo una campaña con gente que no tiene forma de explicar por qué quiere seguir en el poder o por qué quiere volver al poder. Nosotros nos queremos correr de esa lógica”, aseguró el precandidato, y pidió que “las políticas a seguir las determinen los fueguinos, no desde un escritorio en Buenos Aires”, manifestó Urtubey quien contó que anoche estuvo reunido con referentes de distintos sectores.

También se refirió la carta abierta que difundieron junto a Lavagna y en la que expresan que son "la única alternativa capaz de derrotar tanto al kirchnerismo como al macrismo en una elección mano a mano".

“Si esa campaña prosperara, el principal vector del voto argentino será el odio o el miedo, sentimientos que no inspiran decisiones racionales", destacó Urtubey a tono con dicha publicación.

A los fueguinos, el precandidato a vicepresidente les aseguró que Consenso Federal, con Lavagna a la cabeza, ofrece "una reactivación consistente” movilizando los cuantiosos recursos económicos de la Argentina a partir de la recuperación del poder de compra del salario, la reducción de la carga impositiva y otras medidas que "beneficien la competitividad del aparato productivo dentro del marco de los objetivos de equilibrio fiscal".

"La confianza no la da una persona sino el sistema"



Pasado el mediodía, Juan Manuel Urtubey estuvo en Río Grande donde mantuvo reuniones con referentes de la ciudad y manifestó a los medios: Luego de visitar un centro de ex combatientes también en esta ciudad fueguina, el precandidato a vicepresidente por Consenso Federal manifestó a medios locales que "la Argentina necesita garantizar seguridad jurídica. El actual gobierno planteó la lluvia de inversiones y me parece que subestimaron lo que significa la necesidad de confianza. Las personas no dan confianza, los sistemas generan confianza. La estabilidad normativa, la seguridad en términos de proyección de futuro... entonces, en ese escenario nosotros creemos que una de las cosas que hay que hacer urgente en la Argentina es entender que la inversión requiere proyección de largo plazo que significa sostener determinadas normas de seguridad jurídica y es lo que nosotros tenemos que hacer acá".

Luego viajará a Santa Cruz, en tanto el próximo lo esperan en Neuquén con otra apretada agenda como las que viene teniendo el salteño en distintas ciudades del país.