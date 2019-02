Juan Manuel Urtubey, quien habló de ir todos "en un mismo espacio" -con excepción de Cambiemos y del kirchnerismo-, le mandó un mensaje a Roberto Lavagna. "Para ser presidente es necesario presentarse, competir y ganar", fueron las palabras del gobernador de Salta. Desde su espacio, Alternativa Federal, confían en llegar con 20 puntos o más a las PASO.

En comunicación con Radio Mitre, el mandatario norteño calificó a Lavagna como "un tipo interesante". "Me parece muy bien que la mayor cantidad de gente quiera sumarse a las PASO que nosotros planteamos. Soy un convencido de que acá no hay que cambiar los nombres, sino el sistema", agregó Urtubey, quien volvió a rechazar una interna con Cristina Kirchner. Si Alternativa Federal "se va con el kirchnerismo o el macrismo, dejaría de ser una opción diferente".

"Me parece bien que Unidad Ciudadana y Cambiemos conformen a sus candidatos como mejor les parezca. Nosotros, desde Alternativa Federal, vamos a ir a una interna para definir al mejor", insistió. Tras las declaraciones de Eduardo Duhalde alentando la postulación de Roberto Lavagna, el gobernador contó que "hace cerca de un año (el ex presidente) estuvo visitando Salta" y ya le dijo que el ex ministro de Economía "podría ser un buen candidato" de la oposición.

Por último, Urtubey insistió con su idea de "cambiar el sistema de gobierno" en la Argentina por "una cuestión práctica", ya que "si seguimos haciendo lo que hicimos siempre, nos va a seguir yendo mal".