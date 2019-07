"Me parece que es una medida que, en toda la Argentina, tenemos que entender y mirar con atención", respondió, en su paso por Misiones, al ser consultado por la boleta corta que llevarán distintas listas de legisladores en las provincias.

"Los Gobiernos nacionales no entienden, muchas veces, nuestras necesidades, nuestras preocupaciones, nuestras penurias, porque no las conocen. En el fondo, ellos piensan para los grandes conglomerados del centro de la Argentina y una manera de hacerse oír es esta y me parece muy bien", aseguró el gobernador que recorrió Concordia, Mendoza, Santa Fe, Chaco, Misiones y en Salta.

Sin descanso, el precandidato a vicepresidente de Consenso Federal reitera ante políticos, gremialistas, empresarios, militantes de Libres del Sur, estudiantes universitarios, vecinos que cruza por las calles y periodistas, que "esta grieta arruinó la vida de los argentinos". Urtubey volvió a subrayar que las ofertas de macrismo y kirchnerismo son las del miedo y el dolor así como las de la especulación y la corrupción.

“La Argentina no va hacia adelante con políticas de ajuste ni con la irresponsabilidad de los que se fueron antes”, recalca el salteño a su paso por distintas ciudades del país. Allá donde va, habla de las cualidades de su compañero de fórmula y acentúa que "Roberto Lavagna nos sacó de la peor crisis de la Argentina, es un hombre con experiencia y con una visión desarrollista y federal que compartimos".

Junto a Lavagna, Matías Tombolini y Eduardo Bali Bucca recorrieron un centro de tecnología e innovación donde el candidato a presidente manifestó: "Lamentablemente, Argentina tiene una política de desincentivo a la innovación y al emprendedurismo, y esto es lo que debemos modificar. Tenemos que trabajar para que cada vez generemos más valor agregado, y que exportemos servicios además de alimentos. Necesitamos políticas que incluyan desde abajo a los chicos, con mayor formación de oficios y capacitación".

El viernes a la tarde, Urtubey estuvo en Oberá invitado a dar una charla, junto al intendente Carlos Fernández, en la facultad de Ingeniería de la Universidad de Misiones. Unas horas después, en Posadas, visitó una escuela de robótica y firmó en Casa de Gobierno, con Passalacqua, un convenio vinculado a la implementación de políticas para la primera infancia que son ejes de la gestión del salteño. Por otra parte, estará en la presentación de las atracciones de Salta para las próximas vacaciones ya que el desarrollo del turismo y la interacción con otras provincias también se destacan en su gestión.

En Oberá habló con periodistas locales y afirmó que tiene “un vínculo muy fuerte de hace mucho tiempo y una gran amistad” con el gobernador Hugo Pasalacqua con quien compartió muchos años, a nivel nacional, responsabilidades institucionales. "Así que, yo, en lo personal, me siento como en casa acá", destacó.

También resaltó su amistad con el precandidato a diputado nacional por el Frente Renovador de la Concordia y actual intendente de Alem Diego Sartori, quien llegó a Oberá junto a su compañera de lista y ministra de Educación de la provincia Ivonne Aquino.

Juan Manuel Urtubey se jugó por Alternativa Federal y, hace meses, recorre el país con una opción para aquellos desencantados con "dos modelos que nos enfrentan y que son funcionales entre sí". El salteño es muy optimista con la recuperación de los valores en la política y con la reacción de los argentinos que ya no quieren vivir inmersos en la pelea de una "grieta que no nos deja avanzar". Urtubey asegura que “otra Argentina es posible y es mucho mejor que la que hoy nos ofrecen".