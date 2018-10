La resolución

Por@flopa01El servicio de gas natural residencial acumula un 80% promedio de suba en el año tras sumarse la que rige desde el último lunes del 35%, pero este viernes, el gobierno nacional hizo explotar la polémica sobre los tarifazos cuando en el Boletín Oficial publicó la resolución 20/2018 de la Secretaría de Energía que compensa a las empresas distribuidoras de gas por la pérdida causada por la devaluación y que se traducirá en un cargo extra para los usuarios financiado en 24 cuotas. La secretaría a cargo de, que depende del Ministerio de Hacienda,, estableció que el impacto para las distribuidoras de la “marcada variación del tipo de cambio” saldrá de los bolsillos de los usuarios.Se estima que la pérdida padecida entre abril y septiembre por no actualizar las tarifas es de 10.000 millones de pesos y, a diferencia de otros sectores de la economía, como el salario de los trabajadores, las distribuidoras de gas recibirán compensación y la pagarán los usuarios de forma retroactiva.“Dispónese, en forma transitoria y extraordinaria, que para las diferencias entre el precio del gas previsto en los contratos y el precio reconocido en las tarifas de distribución, valorizadas por el volumen de gas comprado desde el 1º de abril y hasta el 30 de septiembre de 2018, el Ente Nacional Regulador del Gas (Enar gas ) instruirá a las prestadoras del servicio de distribución al recupero del crédito a favor de los productores en línea separada en la factura de sus usuarios, en 24 cuotas a partir del 1º de enero de 2019”, según el texto oficial.Además, Energía estableció que las diferencias diarias acumuladas y actualizadas al 31 de diciembre de 2018 “a la tasa activa cartera general diversa del Banco de la Nación Argentina, serán distribuidas por las prestadoras del servicio de distribución a cada usuario proporcionalmente, tomando en consideración los volúmenes consumidos por estos durante el período abril-septiembre de 2018”.El Poder Ejecutivo recordó que la ley 24.076 prevé que “las variaciones del precio de adquisición del gas serán trasladadas a la tarifa final al usuario, de tal manera que no produzcan beneficios ni pérdidas al distribuidor ni al transportista bajo el mecanismo”.Y aseguró que “para este caso particular no contemplado y en forma extraordinaria, corresponde habilitar un mecanismo de recupero de las diferencias diarias acumuladas correspondientes al período estacional antes mencionado, que contemple su recupero en un período temporal más extenso”.Defensa de Usuarios y Consumidores (DEUCO) aseguró que el planteo de las distribuidoras sobre una compensación “ya había sido rechazado en la última audiencia pública”.En este sentido, agrega su “más enérgico rechazo a la resolución que pone en evidencia que el único interés que se defiende desde el Poder Ejecutivo en materia energética, es el de las empresas productoras y distribuidoras de gas ; los usuarios somos rehenes y víctimas de esa política”.El titular de Consumidores Libres,, indicó que “la resolución es absolutamente abusiva, arbitraria, inconstitucional, y claramente confiscatoria, porque los usuarios no tienen que hacerse cargo de los problemas derivados de la devaluación del peso. En todo caso, tendría que hacerse cargo el gobierno nacional a través de recursos que provengan de la recaudación impositiva”.“Nunca vi nada igual en toda mi vida. Estos tipos no tienen límites. Ya es demasiado. Acabo de presentar un proyecto de ley para derogar esa resolución”, anunció la senadora nacional de Unidad Ciudadana,“No sé si es soberbia o ceguera. El gobierno cada día está más lejos de la economía de la gente”, criticó el líder del Frente Renovador,, también por Twitter.