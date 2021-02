El fiscal federal Guillermo Marijuan envió una denuncia a la Cámara Federal, la cuál será sorteada el próximo lunes advirtiendo que la maniobra efectuada por el ahora ex ministro de Salud, Ginés González García “fue una clara manipulación por parte de los funcionarios responsables de la aplicación” de la vacuna Sputnik V.

La acusación es contra González García y el periodista kirchnerista Horacio Verbitsky, además de señalar a otras posibles personas involucradas por el escándalo del "vacunatorio vip" emplazado en el Ministerio de Salud.

.

La denuncia completa

Por medio de la presente vengo a formular denuncia penal, de conformidad con lo establecido en el artículo 174 y siguientes del CPPN (Código Procesal Penal de la Nación), para que se investiguen los hechos que han tomado estado público, a partir de publicaciones en medios periodísticos, que dan cuenta que personas que no se encuentran comprendidas en los grupos prioritarios que establece el Plan Estratégico para la Vacunación contra la COVID-19 en la República Argentina, aprobado por Resolución 2883/2020 del Ministerio de Salud de la Nación, se encuentran siendo vacunadas.



Se trata de un acto de inusitada gravedad institucional porque no sólo se está incumpliendo con los deberes de funcionario público, sino que se está impidiendo que una persona considerada de mayor riesgo y que necesita vacunarse pueda hacerlo. Una clara manipulación por parte de los funcionarios responsables de la aplicación de la vacuna, quienes contrariando los alances de las disposiciones dictadas por el Poder Ejecutivo aplicaron las mismas sobre personas que no se encontraban en las listas de prioritarios, sin ningún tipo de justificación.

Según la denuncia del fiscal, fue el Gobierno nacional quien “fijó como objetivo vacunar al cien por ciento de la población teniendo en cuenta criterios científicos y éticos, y la disponibilidad progresiva de dosis”.

Es por esto que se estableció “un orden de prioridades” para la aplicación de la vacuna “por etapas y de carácter voluntario, equitativo e igualitario, habiéndose otorgado prioridad al personal de salud”.

.

“Recién en su etapa inicial la vacunación de las personas mayores de 70 años de edad en la provincia de Buenos Aires y de 80 años en esta ciudad, previa inscripción y registro para la obtención del turno correspondiente” indica el documento.

Más tarde, reveló que: “Ha transcendido que el periodista Horacio Verbitsky habría accedido a la vacunación por fuera del sistema institucional establecido, a partir de las gestiones realizadas por el Ministro de Salud de la Nación, Ginés González García”.

“Se trata de una bajeza tal en personas con un cargo político y funcional trascendente” que le hace “recordar a los peores momentos de la Argentina. En este punto, hizo una comparación con lo que sucedió en el 2001 con el Plan de Jefas y Jefes de Hogar Desocupados, “que era una ayuda económica para personas en estado de suma pobreza y decenas de miles de planes quedaron en manos de punteros políticos”, informó y agregó que lo sucedido “fue una clara manipulación” por parte de los integrantes del Poder Ejecutivo “responsables de la aplicación de la vacuna” aplicando el delito previsto en el artículo 248 del Código Penal”.

Por último, esta ley “reprime con pena de un mes a dos años e inhabilitación especial por doble tiempo” al funcionario “que dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales o ejecutare las órdenes o resoluciones de esta clase existentes o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere”.