En las últimas horas, el Ministerio de Salud bonaerense anunció el envío de 47.132 turnos para niños y niñas de 3 a 11 años con enfermedades preexistentes para poder acceder a la primera dosis de la vacuna Sinopharm contra el coronavirus.

Tras los anuncios del día martes en el marco del reporte epidemiológico, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, dijo que anotó a sus propios hijos y pidió “no sembrar dudas ni confusiones” sobre la inoculación.

"Creo que es responsabilidad de todos y todas habiendo una vacuna disponible cuya seguridad es indudable porque no produce ningún riesgo, y su eficacia está probada en términos de los estándares científicos más altos, es importantísimo no sembrar dudas ni confusiones donde no las hay", manifestó.

El anuncio sobre vacunación a menores de esa franja etaria fue informado la semana pasada por la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, quien expresó que se siguieron todos los pasos para comprobar la eficacia de la vacuna de origen chino en los niños.

Para el Gobernador, hubo "malentendidos que ya fueron saldados" con el veredicto de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) sobre la vacuna Sinopharm.

"La vacuna no produce ningún riesgo y su eficacia ya está probada. No hay que sembrar duda ni confusión donde no la hay", arremetió Kicillof, quien puso de relieve el "prestigio" de ese órgano.