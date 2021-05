La polémica tras los dichos de Patricia Bullrich, titular del PRO y ex ministra de Seguridad durante el Gobierno de Cambiemos, sobre supuestas irregularidades en la negociación para adquirir vacunas contra el Covid de Pfizer sigue sumando capítulos.

Quien volvió a hablar sobre el tema fue Ginés González García, ex ministro de Salud de la Nación y principal acusado por la referente de la oposición durante su declaración de hace unos días en el programa "La Cornisa". El ex responsable del área sanitaria desestimó los dichos de Bullrich y dijo que "trata de hacer barullo".

.

" Es una irresponsabilidad de Patricia Bullrich y de algunos integrantes del PRO. No conocen bien el tema y tratan de hacer barullo. Primero dijeron que no tenía que haber vacunas, después que no servían algunas y después que no hay vacunas porque nosotros no quisimos. Si algo hemos hecho es buscar vacunas, de cualquier procedencia, que tengan las garantías que tienen que tener", declaró el ex ministro en diálogo con Radio Nacional.



Este viernes, el Ministerio de Salud de la Nación denunció ante la Justicia a la titular del PRO por haber sugerido irregularidades en la negociación con el laboratorio Pfizer para la compra de vacunas contra el coronavirus. Y previamente González García le había mandado una carta documento para que le pidiera disculpas públicas.

Ginés González García, sobre la negocación con Pfizer

"A todos los laboratorios les abrimos los brazos. Les ofrecimos si querían realizar la Fase 3 en Argentina y Pfizer la hizo. Actuamos con mucha buena voluntad. Hicimos una gran apuesta por tener la vacuna de Pfizer", expresó el ex funcionario.



También lamentó que no se llegara a un acuerdo: "Los condicionamientos que puso la casa central de Pfizer son la razón por la que todavía no pudimos concretar. Hasta el día de hoy no han cambiado sus exigencias".

.

Antes de finalizar la entrevista, Ginés tuvo una mirada optimista respecto al panorama sanitario del país: "Si bien estamos en un momento muy crítico, se viene una avalancha de vacunas. Los contratos que tenia la Argentina firmados se dilataron en la entrega, pero ahora están viniendo todos juntos".

"Le dije a los ministros y gobernadores que se preparen para ampliar la capacidad de vacunar. El cuello de botella ahora no va a ser la cantidad de vacunas sino la velocidad de vacunación", cerró.